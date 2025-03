Anzapfen, Autoscooter, Feuerwerk: Das Programm für die Landsberger Wiesn steht fest

Die „Landsberger Wiesn“ findet heuer vom 4. bis 6. April und vom 10. bis 13. April statt. Laut Pressemitteilung der Stadt dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm, unterhaltsame Fahrgeschäfte und auf gemütliche Stunden im Festzelt freuen. Der Wiesn-Rummel mit Volksfestleckereien wie Bratwurst oder Zuckerwatte und Fahrgeschäften, von Autoscooter bis Kettenkarussell, der Festumzug, Feuerwerk und das Festzelt bieten Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern. Das musikalische Angebot im Festzelt reiche von Blasmusik über Schlager bis Partysound. Wie im vergangenen Jahr gibt es wieder einen Gospel-Gottesdienst im Festzelt.

Icon Galerie 118 Bilder Die Bilder vom Umzug zur Wiesn, vom Bieranstich durch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Public Viewing des Auftaktspiels der EM.

Am Donnerstag, 10. April, lädt die Stadt zum Seniorennachmittag ein. Alle Seniorinnen und Senioren mit Erstwohnsitz in Landsberg am Lech oder den Stadtteilen und einem Mindestalter von 65 Jahren werden zu einem Freigetränk und einem halben Hendl oder einer vegetarischen Alternative eingeladen. Am Stand der Stadtwerke wird Wasser kostenfrei ausgegeben. Des Weiteren werden Tische vorgehalten, wo die Frauen und Männer gemeinsam sitzen können. Um Wartezeiten am Veranstaltungstag zu vermeiden, werden die Gutscheine vorab am Montag, 24. März, von 9 bis 12 Uhr, sowie am Dienstag, 25. März, von 13 bis 16 Uhr im Sportzentrum, persönlich und gegen Vorlage des Personalausweises ausgegeben.

Passend zum Beginn des Wochenendes findet am Freitag, 11. April, der Familiennachtmittag statt. Von 14 bis 19 Uhr können Kinder und Jugendliche die Fahrgeschäfte der Landsberger Wiesn zu ermäßigten Preisen nutzen. Außerdem wird laut Pressemeldung unter anderem Kinderschminken, Ballonfiguren und Glitzer Tattoos angeboten.

Icon Vergrößern Der traditionelle Einzug zur Eröffnung der Landsberger Wiesn wird heuer aus Sicherheitsgründen auf den Festplatz verlegt. Das Foto entstand 2024 und zeigt die Stadtjugendkapelle im Vordergrund. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der traditionelle Einzug zur Eröffnung der Landsberger Wiesn wird heuer aus Sicherheitsgründen auf den Festplatz verlegt. Das Foto entstand 2024 und zeigt die Stadtjugendkapelle im Vordergrund. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Aufgrund der derzeit angespannten Sicherheitslage und zum Schutz aller Gäste sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden der traditionelle Einzug zur Eröffnung sowie der Festumzug der Vereine in diesem Jahr direkt auf das Festgelände verlegt. Der gewohnte Umzug durch die Altstadt findet nicht statt, teilt die Stadt mit.

Die traditionelle Eröffnungsveranstaltung der Landsberger Wiesn am Freitag, 4. April, ab 1730 Uhr wird Jahr auf den Festplatz verlegt. Von dort aus ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit musikalischer Begleitung der Stadtjugendkapelle um etwa 18.30 Uhr gemeinsam ins Festzelt ein. Der Bieranstich ist für 19 Uhr geplant. Der Festumzug der Vereine am Sonntag, 6. April, wird ebenfalls direkt auf den Festplatz verlegt. Die Aufstellung beginnt dort ab 14.30 Uhr. Um 16 Uhr ziehen die Vereine dann mit musikalischer Begleitung der Stadtkapelle gruppenweise ins Festzelt ein. Die Teilnehmenden des Umzugs sind Mitglieder von Trachten- und Heimatvereinen aus Landsberg und Umgebung sowie von verschiedenen Vereinen aus der Stadt und den Stadtteilen.

Das Programm der Landsberger Wiesn im Überblick:

Freitag, 4. April: ab 16 Uhr, Wiesn Rummel; ab 17.30 Uhr, Eröffnung der Wiesn auf dem Festplatz, mit musikalischer Begleitung durch die Stadtjugendkapelle, Überraschungen für die Kleinen und 50 Liter Freibier für die Großen; ab 18.30 Uhr, Einzug ins Festzelt; ab 19 Uhr, Bieranstich im Festzelt mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, anschließend Bierzeltgaudi mit der Band „Frontal“.

Samstag, 5. April: ab 14 Uhr, Wiesn Rummel; 19.30 bis 23 Uhr, Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „Zruck zu Dir“.

Sonntag, 6. April: 10.30 bis 11.30 Uhr, Gospel-Gottesdienst im Festzelt mit Pfarrer Thomas Lichteneber und musikalischer Begleitung von „the sweet 60s“; ab 11.30 Uhr, Mittagstisch im Festzelt; 11.30 bis 23 Uhr, Wiesn Rummel; ab 14.30 Uhr, Aufstellung zum Festumzug, ab 16 Uhr, Einzug der Vereine ins Festzelt, anschließend Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die „Olchinger Blaskapelle“.

Icon Vergrößern Im Festzelt auf der Waitzinger Wiese in Landsberg sollen mehrere Musikbands für Stimmung sorgen. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Im Festzelt auf der Waitzinger Wiese in Landsberg sollen mehrere Musikbands für Stimmung sorgen. Foto: Thorsten Jordan

Donnerstag, 10. April: 11 bis 16 Uhr, Seniorennachmittag im Festzelt mit musikalischer Begleitung durch die Band „Blechglanz“; ab 14 Uhr, Wiesn Rummel; ab 18 Uhr, Mädelsabend (bei Tischreservierungen erhalten Frauen einen Sektgutschein und es gibt vergünstigte Preise bei Fahrgeschäften); 19.30 bis 23 Uhr, Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „Flottn3er“.

Freitag, 11. April: 14 bis 19 Uhr, Familiennachmittag mit Attraktionen für Klein und Groß und vergünstigte Fahrgeschäftspreise; 19.30 bis 23 Uhr, Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „Würzbuam“; ab 22 Uhr, Feuerwerk auf dem Festplatz.

Samstag, 12. April: ab 14 Uhr, Wiesn Rummel; ab 19.30 Uhr, Bierzeltgaudi mit musikalischer Begleitung durch die Band „Grumis“.

Sonntag, 13. April: ab 11 Uhr, Wiesn Rummel; 11 bis 15 Uhr, musikalischer Frühschoppen mit der Stadtjugendkapelle; 16 bis 21 Uhr, Festausklang mit der „Olchinger Blaskapelle“.

Das Programm der Landsberger Wiesn liegt in gedruckter Form aus und steht auf www.landsberg.de zum Download zur Verfügung. Das Programm wurde bereits vor der Entscheidung zur Verlegung der Umzüge auf den Festplatz erstellt und enthält noch die ursprünglich geplanten Umzüge, teilt die Stadt mit.