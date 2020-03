08:16 Uhr

#landsberghältzam: Die ersten Fotos sind da

Zusammenhalten in schweren Zeiten: Unter dem Motto #landsberghältzam schicken uns die LT-Leser Fotos und Videos, wie sie ihren Alltag zu Hause gestalten.

Von Dominic Wimmer

„Landsberg hält zam - gemeinsam durch die Krise“: Unter diesem Motto möchte das Landsberger Tagblatt die Menschen im Landkreis Landsberg in Zeiten der Corona-Krise auf digitale Weise zusammenbringen. Seit 21. März gelten bayernweit Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen sollen so weit wie möglich zu Hause bleiben und vor allem Abstand zueinander halten, damit sich das Coronavirus nicht noch weiter verbreitet. Das öffentliche Leben steht nahezu still. Schicken Sie uns Ihre Fotos und Videos, wie Sie durch die Krise kommen. Wir bringen unsere Leser mit diesen Impressionen digital zusammen und veröffentlichen die Fotos auf unseren digitalen Kanälen.

Familie Halligan aus Kinsau hat uns geschrieben: "Wir versuchen, die Kinder in die Haushaltsarbeiten zu integrieren. Nach spazierengehen und spielen kommt das recht gut an und die Kinder lernen spielerisch, was so zum Haushalt alles dazugehört. Auf dem Foto sind wir gemeinsam beim Kochen."

Familie Gohl hat uns geschrieben: "Liebes LT-Team, mein Sohn Leon- Michael Gohl, 7 Jahre alt, nutzt die Zeit, nach dem täglichen Arbeitsplan der Schule, indem er Briefe an Verwandte schreibt, Bilder malt und Fantasiesachen bastelt (auf dem Bild aus Wolle- Wuschelwurmi). Wir wünschen allen von ganzem ❤️en, dasa alle gesund bleiben, zusammen schaffen wir das. Liebe Grüße Sabrina und Leon Michael Gohl."

Bei Familie Röschinger in Thaining nutzt man die Zeit zum backen: Mama Verena hat mit Isabell (7) und Tobias (3) leckere Kekse gebacken.

