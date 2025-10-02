Landsbergs Basketballer gehen mit einem jungen Team in die neue Saison

Nach fünf spielfreien Monaten starten die Basketballerinnen und Basketballer der DJK Landsberg am Wochenende in die neue Saison, wobei die U18 bereits am vergangenen Samstag in einem vorgezogenen Spiel einen deutlichen 64:42-Auswärtssieg bei ESV München verbuchen konnte. Mit insgesamt zehn Teams und rund 140 Spielerinnen und Spielern, davon rund 100 Kinder und Jugendliche, nehmen die DJKler am Spielbetrieb teil.

Die Heimerer Schulen Baskets mit ihrem neuen Trainer Jermaine Paulus beginnen die Saison in der Bezirksoberliga am Sonntag um 17 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei TSV München-Forstenried, die die letzte Saison als sechste einen Platz vor den Landsbergern abgeschlossen haben. Wie immer gegen Forstenried darf ein spannendes Spiel erwartet werden.

Trainer Paulus startet mit einer Kernmannschaft von zehn Spielern, die regelmäßig mit erfahrenen Spielern aus der Herren 2 ergänzt werden wird, in die Saison, dann hoffentlich mit weniger Verletzungspech als in der vergangenen Saison. Ziel des jungen Teams ist zunächst einmal ein sicherer Mittelfeldplatz und viel Spaß am Basketball. Berücksichtigt man den Zugang Tobias Neukirchner nicht, er spielte vergangene Saison in Utting und hat in früheren Jahren auch schon Regionalliga gespielt, liegt der Altersschnitt bei 22 Jahren, mit ihm bei 24 Jahren.

Laut Mannschaftsbetreuer Horst Geiger haben sich mit Chris Hornung, Lukas Klocker und Dominik Pietryga drei erfahrene Spieler entschieden, in die zweite Mannschaft zu wechseln und bei der ersten gegebenenfalls auszuhelfen. Tim Semle ist weggezogen und steht nicht mehr zur Verfügung. Die Langzeitverletzten Marc Lupprich und Sebastian Cibis (beide Knie) und Simon Wais (Schulter) kehren zurück.

Noch eine Woche gedulden müssen sich die Damen 1 nach ihrem dritten Aufstieg in Folge. Dann starten sie in ihre erste Saison in der Bayernliga. Trainer Frank Müller und sein Team haben sich gut vorbereitet und freuen sich auf die neue Herausforderung. Die Zielsetzung deckt sich mit der der Herren 1. Wenn es läuft, darf es aber gern auch etwas weiter hochgehen in der Tabelle. (AZ)