Landskreis Landsberg

11:01 Uhr

Ein ein weiterer Alterssitz für die Gemeinde Pürgen

Der symbolische Spatenstich wurde bereits von den Verantwortlichen des Projekts getan, 2024 sollen die ersten Bewohner und Bewohnerinnen in das Betreute Wohnen in Pürgen einziehen.

Plus In der Lechraingemeinde entsteht eine zweite Anlage für Betreutes Wohnen. Beim Spatenstich sind einige Vertreter des Projekts und Käufer dabei. Wie groß das Gebäude wird.

Von Vanessa Polednia

Die Gesellschaft altert, zugleich wird der Wohnraum knapper. Eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, sind Wohnanlagen für Betreutes Wohnen. Immer mehr Kommunen im Landkreis Landsberg gehen diesen Weg, um Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer gewohnten Umgebung älter zu werden und trotzdem den speziellen Bedürfnissen des Alters gerecht zu werden. So auch in Pürgen.

