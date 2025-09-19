Die Augenporträts sind eine Hommage an sein Leben als Weltenbürger

Der Maler Sandro Kopp wird rund 100 seiner Bilder zur Langen Kunstnacht in der Säulenhalle zeigen. Welche Werke bei der Ausstellung „Farbwach“ zu sehen sein werden. Bereits zwei Mal hat Sandro Kopp Landsberg besucht, um sich mit der Säulenhalle vertraut zu machen und gedanklich die Hängung von rund 100 seiner Bilder bei der Ausstellung „Farbwach“ bei der Langen Kunstnacht vorzubereiten.

Sandro Kopp lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Tilda Swinton, in Schottland. Veranstaltungen rund um Film, Kunst und Ausstellungen machen ihn zum Weltenbummler, so ist er auch kurz nach dem Zoom-Meeting mit unserer Redaktion zu den Filmfestspielen nach Venedig aufgebrochen und reist anschließend nach Korea, wo seine Bilder gezeigt werden. In Landsberg wird er vermutlich am 16. September eintreffen, nach einem Besuch im Elternhaus in Heidelberg – dort ist Sandro Kopp, geboren 1978, aufgewachsen, bevor er nach Neuseeland aufbrach, um dort zu studieren und zu leben. Rund um seine enge Freundin Petra Kapp-Hampel aus Landsberg gibt es viele helfende Hände, die sich darum kümmern, dass die Werke so gehängt werden, dass sie „sich vertragen“.

Sandro Kopps Bild „Eyes Closed, into the sun", Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro ist das aktuelle Gebot. Foto: Sandro Kopp

Die Bilder werden aus Berlin und Mannheim sowie den Ateliers in Schottland und Heidelberg angeliefert. Neben seinem Galeristen aus Berlin erwartet Sandro Kopp auch etliche ehemalige Klassenkameraden, die mittlerweile in München wohnen und zur Ausstellung nach Landsberg kommen werden – quasi ein kleines Klassentreffen. Tilda Swinton werde vermutlich nicht anwesend sein, bedauert Kopp. Swinton wird in Amsterdam sein, wo ihr im Eye Filmmuseum eine eigene Ausstellung mit dem Titel „Ongoing“ gewidmet ist. Um daran teilzunehmen, wird auch Sandro Kopp Landsberg am Sonntag nach der Langen Kunstnacht wieder verlassen.

Grund genug, die Gelegenheit bei der Langen Kunstnacht am 20. September zu nutzen, um den Künstler mit der ihm eigenen Präsenz, Ernsthaftigkeit und angenehmen Ausstrahlung kennenzulernen – auch wenn die Ausstellung noch bis 16. Oktober zu sehen sein wird. Eine Sammlung von Werken, die über die gezeigten hinausgeht, wird der Katalog zur Ausstellung bieten.

Beim Zoom-Meeting erzählt der Künstler, welche Werke er in Landsberg zeigen wird und gibt gleichzeitig einen kleinen Blick frei auf sein Atelier und ein Bild, an dem er gerade arbeitet. In grün- und blau Tönen gehalten, zeigt es einen perfekten Frauenkörper inmitten sich verwebenden Strukturen. Es gehört zur Serie „Bodywebs“, „eine Serie, die mich gerade total inspiriert“, wie er sagt und aus der in der Säulenhalle einige Werke zu sehen sein werden. Die ineinander verschmelzenden Körper versteht Kopp als Weiterentwicklung des klassischen Akts. Aktmalerei begleitet ihn schon sehr lange. Während der Einschränkungen durch die Coronapandemie praktizierte er Aktmalerei über Skype. Aus dieser Basis entwickelte er Bodywebs weiter: Während eines Zoom-Meetings tanzen Menschen mit Körperbewusstsein, oft sind es Choreografen oder Tänzerinnen, in Zeitlupe. Die Bewegungen erfasst der Künstler in Rhythmus und Lebendigkeit zeichnerisch direkt auf Leinwand oder Holz und entwickelt daraus später das Ölgemälde. Pure Körper, pure Farbe. Klare Gesichtszüge sucht man vergebens, „sonst wird es eine Geschichte“, so Kopp, dem insbesondere die Farben wichtig sind und der diese immer neu kombiniert.

Die Banner von Sandro Kopp weisen schon auf die Ausstellung Farbwach in der Säulenhalle Landsberg hin. Foto: Christian Rudnik

Noch aus zwei weiteren Serien, die Sandro Kopp beständig weiterführt, präsentiert er Werke in der Säulenhalle: „Eye“ und „The New Me I-III“. Großer Respekt vor Körpern spricht aus allen Bildern des Künstlers. Bei The New Me, einer Selbstporträtserie, die er 2008 begann und, wie er sagt, sein ganzen Leben weiterführen möchte, geht es um die Konfrontation mit sich selbst. „Alle fünf Jahre male ich an 28 aufeinander folgenden Tagen ein Bild von mir. Die Bilder werden chronologisch gehängt: sieben Tage breit, vier Wochen hoch. So entsteht ein Werk aus 28 Bildern“, erklärt Kopp. Stundenlanges Selbststudium bringt eine tiefe Ernsthaftigkeit in seine Gesichtszüge, der Hintergrund, so scheint es, will die täglich variierenden Emotionen sichtbar machen, von Seelenglätte bis zu konfusem Nebel. Auch für ihn seien die Serien im Rückblick interessant, denn sie zeigten ihm Veränderungen seines Sehens und in seiner Technik, so Kopp.

Beeindruckend sind die Augenporträts, denn einerseits sind Augen einzigartig und oft das Erste, was man bei der Begegnung mit einem Menschen wahrnimmt. Sie gelten als Spiegel der Seele, in ihnen spiegelt sich aber auch die Umgebung. „In den Reflektionen bestehen Ort und Zeit weiter, sie sind wie Tagebuchseiten“, beschreibt es Sandro Kopp und meint damit, dass nicht nur das Bild bleibt, sondern auch die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit des Entstehens verdichten sich. Beim Malen dieser unzähligen kleinen Details rücken Maler und Objekt nah zusammen, „da sind oft die Knie im Weg“, sagt Kopp schmunzelnd. Blattgold gibt den Augen Erhabenheit, einen Hauch der Aura von Madonnen und Königen.

Das mobile Atelier hat Sandro Kopp stets im Gepäck

Die Augenporträts sind auch eine Hommage an sein Leben als Weltenbürger, denn viele gehören zu Freunden, die er auf Reisen trifft. Sein mobiles Atelier hat er stets im Gepäck: „Es nimmt die Hälfte meines Koffers ein“, so Kopp, der eines seiner Werke zur Versteigerung im Rahmen des Ellinor-Holland-Kunstpreises gespendet hat. Zur Ausstellung gibt es auch den aufwendig produzierten Katalog „Farbwach“, den man bei der Ausstellung erwerben kann. Am 20. September signiert Sandro Kopp den Katalog auch. Den Katalog kann man bei Bürobedarf Hansa, im Hofart und Discy und im Reisebüro Vivell erwerben.

Die Versteigerung beim Ellinor Holland Kunstpreis zugunsten des Leserhilfswerks „Kartei der Not“ unserer Zeitung läuft bereits. Es werden auch noch die Werke von vier weiteren Künstlern versteigert, die wir alle im Porträt vorgestellt haben. Ali Nasseri, Stefanie Gülden, Andrea Springer und Gabriele Lockstaedt. Gebote bitte ans Landsberger Tagblatt unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Versteigerung. Bitte Telefonnummer und vollständige Adresse angeben. Sollte Ihr Gebot überboten werden, werden Sie von uns informiert, und können entscheiden, ob Sie weiter steigern wollen. Die Versteigerung läuft bis zum 20. September 15 Uhr.

Gabriele Lockstaedt: Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Aktuelles Gebot: 800 Euro. Foto: Christian Rudnik

Das Bild „Klassentreffen" von Freistil wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Aktuelles Gebot: 600 Euro. Foto: Andrea Springer

Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Aktuelles Gebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik

In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe unten). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik

In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. Zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik