Gibt es 2026 Straßensperren in der Langen Kunstnacht?

Ein lauer Sommerabend Mitte September und ein vielfältiges, teils hochkarätiges kulturelles Angebot: Gute Gründe für zahlreiche Menschen, die Lange Kunstnacht in die Landsberger Altstadt zu besuchen. Wie viele Besucherinnen und Besucher bis spätnachts unterwegs waren, ist nicht bekannt, doch in einigen Straßen ging es mitunter eng zu. Aufgrund der großen Personenanzahl stellt sich auch die Frage, nach der Sicherheit. Und innerhalb der Stadtverwaltung wurde bereits darüber diskutiert.

Die Lange Kunstnacht in Landsberg feierte ihr 25-jähriges Bestehen

Die Lange Kunstnacht, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feierte, ist ein Projekt des Kulturbüros der Stadt. An mehr als 70 Ausstellungs- und Veranstaltungsorten in der Innenstadt präsentierten mehr als doppelt so viele Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. Bildende Kunst, Fotografie, Skulpturen, Performances, kleine Konzerte und besondere Führungen im öffentlichen Raum sind Teil des Erfolgsrezepts, das Gäste aus dem weiten Umkreis von Landsberg anlockt.

Bilder und Impressionen von der Langen Kunstnacht in Landsberg Icon Galerie 87 Bilder Bei sommerlichen Temperaturen stößt die 25. Lange Kunstnacht auf ein gewaltiges Interesse. In der gesamten Altstadt herrscht ein reges Treiben.

Und so wuselte es vom frühen Abend bis in die Nacht in den Straßen, Gassen und auf den Plätzen der Stadt. In der Schlossergasse und in der Schulgasse etwa, gab es zeitweise kaum ein Durchkommen für Autofahrende, weil sich Besucherinnen und Besucher auf der Straße aufhielten und den lauen Abend bei einem Getränk genossen.

Bei anderen Großveranstaltungen hatte es zuletzt Straßensperrungen und/oder aufwendige Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Nach den Anschlägen auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Dezember und in München im Februar waren die Sicherheitsauflagen deutlich erhöht worden. Am Lumpigen Donnerstag, als Tausende Menschen in Landsberg feierten, war der Faschingsumzug beispielsweise durch schwere Fahrzeuge abgesichert worden. Der Umzug der Vereine im Rahmen der Landsberger Wiesn wurde direkt auf den Festplatz auf der Waitzinger Wiese verlegt. Eine Ausnahme bildete die Fronleichnamsprozession. Das Innenministerium hatte mitgeteilt, dass Zusatzmaßnahmen wie Straßensperren „nicht zwingend erforderlich“ seien.

Die Stadt prüft die Sperrungen einzelner Straßen bei der Kunstnacht 2026

Wie Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, unserer Redaktion gegenüber sagt, hat der Veranstalter der Langen Kunstnacht, also das Kulturbüro der Stadt, im Vorfeld keine Notwendigkeit gesehen, Straßen zu sperren oder Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Müller verweist in diesem Zusammenhang auch auf den Aufwand bei Sperrungen, für die Fahrzeuge und Personal benötigt würden. Dennoch, wie Angelika Urbach, die Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, erwägt die Stadt zur nächsten Langen Kunstnacht die Sperrung einzelner Straßen wie etwa Schlossergasse oder Schulgasse zu prüfen.