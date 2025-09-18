In der Langen Kunstnacht in Landsberg gibt es auch ein Open Air

Geht es nach dem in Landsberg ansässigen Veranstalter Rebelz Sound, dann hat die Stadt jetzt auch ein „LechViertel“. Und das Zentrum dieses LechViertels sei der Infanterieplatz und das Inselbad. Aus dem Streetfood Festival werde 2026 daher das „LechViertelFest“ und in der Langen Kunstnacht, am Samstag, 20. September, gibt es das „LechViertel KunstNacht OpenAir“ als musikalische und gastronomische Ergänzung.

Zum 25. Geburtstag der Langen Kunstnacht in Landsberg wird der Infanterieplatz ab 14 Uhr zum Schauplatz einer ganz besonderen Atmosphäre, verspricht eine Pressemeldung von Rebelz Sound. Im Herzen der Stadt entstehe ein Ort zum Verweilen, Genießen und Entdecken. Zwischen Licht, Kunst und Klang erwarte die Besucherinnen und Besucher ein kulinarisches Ensemble aus sechs handverlesenen Essensständen – bodenständig, international, kreativ. Dazu lädt ein kleiner, feiner Kunstbiergarten zum Anstoßen ein.

Auch der Plattenspieler wird aus dem Schrank geholt

Musikalisch bringt die „Landoll Event Fire Truck Stage“ frischen Sound auf den Platz – mit einem Special Artist, der diesen Abend in leuchtenden Tönen untermalen wird: Matze Sampler live ab 20 Uhr. Eine Gitarre, ein Looper, eine Drummaschine & ein Modularsystem, das laut Pressemeldung seinesgleichen sucht. Matzes Style zu spielen gleiche einer Produktion. Unterstützung bekommt er tagsüber von Mr.Oggman, der die Plattenspieler aus dem Schrank holt und ein DJ-Vinyl-Set kreisen lässt.

In der Kunstnacht möchte Rebelz Sound auch das alte Mühlrad der Suytermühle zu neuem Leben erwecken, als leuchtende Hommage an Wandel, Geschichte und die Kraft der Nacht. Wo früher Wasser Energie erzeugte, fließe heute ein anderer Strom: Kreativität, Klang, Licht. Die Installation sei mehr als ein Blickfang - sie ist laut Pressemeldung ein Symbol für eine Stadt, die nicht nur bei Tag funktioniert. „Rebelz Sound dreht es. Weil Nachtkultur nicht schläft. Sondern leuchtet.“ (AZ)