In der nördlichen Altstadt von Landsberg gilt jetzt Tempo 20

Die Stadt vollzieht einen nächsten Schritt zur Aufwertung der nördlichen Altstadt von Landsberg. Ab sofort gilt in diesem Bereich Tempo 20. Mit diesem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich sollen Sicherheit und Lebensqualität für alle verbessert werden, heißt es in einer Pressemeldung.

Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt sieht demnach vor, nach und nach die gesamte historische Altstadt in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich mit Tempo 20 zu verwandeln. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat im Dezember 2023. Begonnen wird nun mit der nördlichen Altstadt, deren schrittweise Aufwertung und Umgestaltung mit Interimsmaßnahmen (rote Pflanzkübel und Aufenthaltsflächen) in der ersten Jahreshälfte startete.

Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen sind schon angebracht

Die neue Tempo-20-Regelung gilt laut Pressemeldung in der Schlossergasse, Herzog-Ernst-Straße, Schulgasse, Hinterer Anger, Vorderer Anger, Hintere Mühlgasse, Vordere Mühlgasse, Roßmarkt, Sandauer Straße, Adolph-Kolping-Straße sowie in der Salzgasse. In diesen Straßen wird die bisherige Tempo-30-Regelung aufgehoben und durch Tempo 20 ersetzt. Die Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen wurden bereits angepasst.

Durch die Einführung von Tempo 20 soll der Verkehr für alle Teilnehmer sicherer werden. Autofahrerinnen und Autofahrer könnten bei niedriger Geschwindigkeit schneller reagieren. Im Straßenraum entsteht mehr Gleichberechtigung zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Auch die Aufenthaltsqualität in der Altstadt steige, da Lärm und Hektik spürbar abnehmen. So werde die nördliche Altstadt attraktiver zum Einkaufen, Bummeln und Verweilen. Mit dieser Verkehrsberuhigung möchte die Stadt auch Handel und Gastronomie stärken, denn eine angenehme Atmosphäre lade zum längeren Verweilen ein.

Die Oberbürgermeisterin will die Altstadt attraktiver machen

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sagt: „Unser Ziel ist es, die gesamte Altstadt dauerhaft lebendig und attraktiv zu gestalten. Ich danke allen Anwohnerinnen und Anwohnern, dass sie diesen Weg mit uns gehen und sich in die Entwicklung und Aufwertung mit ihren Ideen einbringen. Gemeinsam machen wir unsere Altstadt noch lebenswerter. Der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich in der nördlichen Altstadt ist ein weiterer Schritt dazu.“

Auf dem Hauptplatz und in der Hubert-von-Herkomer-Straße wirbt die Stadt Landsberg seit gut zehn Jahren mit Hinweisschildern darum, freiwillig nur 20 Kilometer pro Stunde zu fahren. Offiziell gilt dort Tempo 30. (AZ)