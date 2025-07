Beim Spurwechsel auf der B17 ein Auto übersehen

Bei einem Unfall auf der B17 bei Landsberg ist am Montagvormittag ein Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro entstanden. Das teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.

Demnach fuhr ein 70-Jähriger aus Rheinland-Pfalz gegen 10.35 Uhr mit seinem Sattelzug von Landsberg in Richtung Augsburg auf der linken Spur. Kurz nach dem Kreisverkehr Landsberg-West wechselte er auf die rechte Spur und übersah dabei ein auf gleicher Höhe fahrendes Auto.

Beim Zusammenprall der beiden Fahrzeuge erlitt die 24-jährige Autofahrerin aus dem östlichen Landkreis Landsberg laut Polizei leichte Verletzungen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.