Gaugruppe feiert 50. Jubiläum in der Reithalle

Sie ist noch ein relativ junges Phänomen des gelebten Brauchtums: Seit 50 Jahren gibt es die Gaugruppe im Lechgau. Und das wird nun richtig groß gefeiert, am kommenden Samstag, 7. September, ab 20 Uhr in der Reithalle in Burggen. Der „Jubiläumstanz“ ist eine öffentliche Veranstaltung und die Gaugruppe lädt ehemalige Mitglieder und die Öffentlichkeit zu der Veranstaltung ein.

Schuhplattler gibt es wohl schon seit dem frühen Mittelalter. Im „Ruodlieb“, einem der ersten Romane in deutscher Sprache, beschreibt ein Benediktinermönch des Klosters Tegernsee einen bäuerlichen Tanz in so ausführlicher Weise, dass es sich dabei unzweifelhaft um einen Schuhplattler handeln muss. Der erste offiziell überlieferte Bericht stammt aus dem Jahr 1858, als ein derartiger Tanz zu Ehren König Max II. in Miesbach aufgeführt wurde, und seitdem die Bezeichnung „Schuhplattler“ trägt. Seit 1910, also kurz nach der Gründung des Lechgau-Trachtenverbands, gibt es das Preisplatteln – mit genau festgelegten Bestimmungen. Seit 1974 bilden die erfolgreichsten Plattler und Dreherinnen die Gaugruppe.

Die Vorplattler und Dirndlvertreterinnen des Lechgaus, Florian Schamper, Tobi Linder, Anna Berchtold und Vroni Strunz haben insgesamt 290 Einladungen an alle ehemaligen Gaugruppen-Teilnehmer verschickt. Denn auch sie sollen unbedingt beim Jubiläum mitfeiern, heißt es in einer Pressemitteilung. „Uns ist es ganz wichtig, dass das eine Veranstaltung wird, wo man zusammenkommt, ratscht, feiert und natürlich tanzt“, freut sich Schamper auf das Jubiläum. Deshalb haben die Organisatoren auch beschlossen, keinen Festabend im eigentlichen Sinn zu machen, sondern eben einen „Jubiläumstanz“, zu dem jeder kommen darf, der Lust hat. „Die Blechböhmischen“ und die „Hubertus Musikanten“ werden abwechselnd zum Tanz aufspielen, und zwischendrin werden die Gaugruppen des Lechgaus, des Oberen Lechgaus und des Huosigau zeigen, warum sie das Aushängeschild ihrer jeweiligen Verbände sind. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und der Eintritt ist frei. Einlass ist um 19 Uhr. (AZ)