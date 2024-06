LechStadtFest: Auf dem Landsberger Hauptplatz wird gefeiert

Am ersten Juli-Wochenende treffen sich die Bürger rund um den Marienbrunnen. Die Stadt plant ein vielfältiges Programm.

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, sind die Landsbergerinnen und Landsberger eingeladen, beim LechStadtFest am Hauptplatz zu feiern. Rund um den Marienbrunnen sollen laut einer Pressemeldung der Stadt Brauchtum und Tradition genauso zusammenkommen, wie die Lust am Feiern und der Spaß an der Geselligkeit. Die Besucher erwarte ein buntes musikalisches Programm sowie eine vielseitige Auswahl an Getränke und Speisen. Das Programm:

Samstag, 6. Juli: 13.30 bis 15.30 Uhr, beschwingter Auftakt mit der Stadtjugendkapelle, ab 15.40 Uhr, Stelzenlauf mit dem Stelzenduo Hochformat; 16.35 bis 17.30 Uhr, die Rock-Cover-Band „Hardy's Band“ spielt sowohl Klassiker von AC/DC bis ZZ Top als auch moderne Nummern von Blink 182 oder Limp Bizkit ; 17.45 Uh, Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ; 18 bis 18.30 Uhr, der Künstler Manuel Bollig spielt Gitarre, singt und begleitet sich selbst mit einer Loop Station sowie weiteren Instrumenten wie Bass, Keyboard und Percussion; 19.30 bis 21.10 Uhr, „Rhythm is a Dancer", Partystimmung mit den Hymnen der 1990er-Jahre und des Eurodance. Die sechsköpfige Live-Band wird durch Tänzerinnen ergänzt. Die Gäste erwarten die beliebtesten internationalen Dancefloor Hits live; 21.10 bis 23 Uhr, DJ Jazzy James sorgt für Stimmung.

Claudia Koreck trat beim beim LechStadtFest im Jahr 2022 in Landsberg auf. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Sonntag, 7. Juli: 12 bis 14 Uhr, Stimmung mit der Stadtkapelle; 14 bis 14.20 Uhr, Aboubakrine Pape Kane aus dem Senegal und seine deutsche Trommelgruppe präsentieren ein kraftvolles Klangerlebnis; 14.20 bis 14.50 Uhr, Zumba kombiniert Aerobic mit lateinamerikanischen sowie internationalen Tänzen (Hardy's-Zumba-Gruppe); 15.15 bis 16.30 Uhr, Sound der 1950er-Jahre mit der Band „The Catburys“; 16.40 bis 17.45 Uhr, Auftritt der Band „Skies and Rivers“ mit den Landsberger Geschwistern Heidi und Martin Bordt , bekannt aus „ The Voice of Germany “; 17.45 bis 17.50 Uhr, Auftritt der Showtanzgruppe des TSV Landsberg ; 19 bis 21 Uhr, Funk, Rock, Pop bis Rhythm and Blues mit der Augsburger Band "Trumpet"; ab 20 Uhr, Stelzenlauf über den Hauptplatz mit dem Stelzenduo Hochformat.



Das Programm zum LechStadtFest liegt laut Pressemeldung der Stadt in Kürze in den öffentlichen Einrichtungen aus und steht auf www.landsberg.de zum Download bereit.

Straßensperrungen: Der Hauptplatz wird von Samstag, 6. Juli, 13 Uhr, bis Sonntag, 7. Juli, 24 Uhr, für den ruhenden und den fließenden Verkehr gesperrt. Der Taxistand wird auf den Spitalplatz und auf den Leonhardiplatz verlegt. (AZ)

