Das Landbistro in Leeder steht vor einer ungewissen Zukunft

Plus Vor vier Jahren erfüllt sich Theresa Schuster mit dem Landbistro in der Dorfmitte von Leeder einen Traum. Jetzt hat sie aber andere Pläne für ihre Zukunft.

Die Entscheidung kommt für viele überraschend: Jungunternehmerin Theresa Schuster wird Theresas Landbistro ab September nicht mehr weiterführen. Sie hat sich für einen anderen Karriereweg entschieden. Und trotzdem soll der Gastbetrieb in der Leederer Dorfmitte weitergehen.