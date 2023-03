Feuerwehr Leeder ernennt Johann Hagenbusch zum Ehrenkommandanten

In Leeder zieht die Feuerwehr bei ihrer Jahresversammlung Bilanz. Insgesamt leisten die Mitglieder im vergangenen Jahr fast 3000 Einsatzstunden.

Allerhand zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Leeder im vergangenen Jahr. Sie musste zu immerhin 42 Einsätzen ausrücken. Wie Kommandant Florian Hagenbusch in seinem Bericht auf der Jahreshauptversammlung im Luitpoldsaal weiter ausführte, befanden sich darunter 25 technische Hilfeleistungen und sechs Brände. Die 60 Aktiven, unter ihnen sechs Frauen, leisteten insgesamt 2711 Stunden bei Übungen und Einsätzen, das waren im Schnitt pro Person über 45 Stunden, die sie für die Allgemeinheit aufgebracht hatten.

Freiwillige Feuerwehr soll heuer neues Einsatzfahrzeug erhalten

Hilfe geleistet wurde unter anderem bei sechs Verkehrsunfällen mit zahlreichen Verletzten, zum Glück aber ohne Todesopfer. Spektakulär, aber glimpflich verlief die Verpuffung einer Gasflasche beim gut besuchten Christkindlmarkt, der Brand konnte aber bereits durch anwesende Feuerwehrleute gelöscht werden, bevor das Einsatzfahrzeug kam. Wichtigstes Ereignis in diesem Jahr wird das Eintreffen des neuen und etwa 300.000 Euro teuren Gerätewagens GW L2 sein, was, so Florian Hagenbusch, von Juni bis September zu erwarten sei. Bereits zuvor werde man das alte Löschfahrzeug LF16 ausschlachten, da dessen Ausrüstung in den Gerätewagen kommt. Außerdem werde eine Vielzahl von Übungen folgen, um den Umgang mit dem neuen Fahrzeug sicher zu beherrschen.

Jugendwart Dominik Guggenmos betreut derzeit 14 Kinder und Jugendliche, das ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um fünf junge Mitglieder. Geleistet wurden vom Feuerwehrnachwuchs 675 Übungsstunden. Man nahm unter anderem am Wissenstest teil, legte das bayerische Jugendleistungsabzeichen ab und half den Erwachsenen am Herbstmarkt. Übungsfleißigstes Mitglied war Vinzenz Seelos, der zur Belohnung den Wander-Florian für ein Jahr daheim aufstellen darf.

Neue Ehrenmitglieder und ein Ehrenkommandant

Als Atemschutzwart wurde Christian Hensel nach 15-jähriger Tätigkeit von Matthias Lenggeler abgelöst. Aus dem Verein informierte Vorsitzender Patrick Rabl. Hier wurde Johann Hagenbusch zum Ehrenkommandanten ernannt. Dieser hatte bis zu seinem Ausscheiden aus Altersgründen 44 Jahre Dienst in der Feuerwehr Leeder geleistet, war von 1994 bis 2016 Kreisbrandmeister des Abschnittes und von 1982 bis 2000 Kommandant – das Amt, das mittlerweile sein Sohn Florian ausübt.

Elf Jahre bis zu seinem Ausscheiden war Florian Wieland Kassier im Verein, zuvor noch vier Jahre Schriftführer. Zu seiner Nachfolgerin wurde Natalie Hämmerle gewählt. Neues Ehrenmitglied ist Rainer Bermann und Andreas Hämmerle erhielt nach 25-jähriger Dienstzeit das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.

Ausgesprochen groß war mit 65 Anwesenden das Interesse an der Versammlung, sodass man von der Gaststätte in den Saal ausgewichen war. Dass dabei auch die Mischung stimmte, an einem Tisch saßen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, an einem anderen die ehemaligen Aktiven und Ehrenmitglieder, hoben in ihren Grußworten Bürgermeister Erwin Karg und Kreisbrandinspektor Alfons Düringer hervor, mit ihm war Kreisbrandmeister Tobias Kettner zur Versammlung gekommen.