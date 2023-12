Großer Andrang am Christkindlmarkt in Leeder

Über zwei Tage schauten sich Besucherinnen und Besucher die Stände auf dem zweiten Fuchstal Weihnachtsmarkt an.

Sehr zufrieden zeigten sich Vorsitzender Thomas Metschl und die Mitglieder der Blaskapelle Markt Leeder mit dem Verlauf des zweiten Christkindlmarktes in Fuchstal, der unter ihrer Regie im Hofgarten an der Grundschule stattfand. Denn an beiden Tagen drängten bei angenehmen Temperaturen zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Gelände zwischen den Buden und ließen nicht nur die Glocken, sondern auch die Kassen an den Verzehr- und Getränkestationen süßer klingen.

Spendenbaum: Die Wünsche der Schulkinder können erfüllt werden

Zwar viele interessierte Schaulustige aber nur wenige Verkäufe meldeten hingegen die beiden Epfacher Manfred Ostler und Matthias Spindler für den Samstag. Ostler bot an seinem Stand originelle Krippen an, die er in Laternen eingefügt hatte und die sich deshalb seiner Meinung nach auch hervorragend für „Single-Haushalte“ eigneten, bei Spindler waren es geschmackvolle gedrechselte Schalen und Schüsseln. Am Sonntagabend gab es dann, so Thomas Metschl, bei den Anbieterinnen und Anbietern insgesamt doch noch zufriedenere Gesichter. Ebenfalls eine originelle Idee hatten einige Kinder. Sie ließen die Marktgäste handbeschriebene Zettelchen mit Herzchenrückseite ziehen, auf denen nette Komplimente standen wie „Wir glauben an DICH!“ – die Sprüche gab es gratis.

Wie schon am Ascher Weihnachtsmarkt war der Baum, an dem die Wünsche der Fuchstaler Schulklassen hingen, auch in Leeder aufgestellt worden. Betreut wurde er am Samstag von Rektorin Eva-Maria Klein und ihrem Konrektor Markus Arnold, am Sonntag von Ina Schick vom Förderverein. Man habe zahlreiche Zusagen erhalten, meinte diese, was die Erfüllung von einzelnen Wünschen anbelangt, darüber hinaus aber ebenso Geldspenden. Somit dürfte auch die Herzensangelegenheit der sechsten Klasse nach einem Ventilator für die heißen Tage erfüllt werden, obwohl dieser Wunsch am Sonntagnachmittag noch am Baum hing. Spenden sammelten auch die Leederer Ministrantinnen und Ministranten für die Benefizaktion „Sternstunden“ mit dem Bayerischen Rundfunk. Sie hatten in einer Gruppenstunde Vogelfutter hergestellt, das man gegen einen freiwilligen Beitrag mitnehmen konnte.

Im Lagerstadel wurden Geschichten vorgelesen

Der von den Eltern, Opas und Omas umjubelte Auftritt der Flötenkinder unter Leitung von Johanna Resch und der von Julian Gleich betreuten Juniorkapelle Fuchstal gaben dem Christkindlmarkt seine besondere persönliche Note. Zu hören waren zudem Alphornbläser und ein Ensemble der Blaskapelle am Samstag. Eine zusätzliche Nutzung erlebte der im Hofgarten neu gebaute Lagerstadel der Kapelle. Denn hier war es Rainer Bermann, der in einer Ecke den Kindern weihnachtliche Geschichten vorlas.

