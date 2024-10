Handtasche vergessen: Geldbeutel in Leeder gestohlen

In Leeder ist auf dem Parkplatz des Netto-Markts ein Geldbeutel samt Inhalt gestohlen worden. Laut Polizeibericht vergaß eine 81-jährige Frau aus Asch am Freitag gegen 11.30 Uhr nach ihrem Einkauf ihre Handtasche in dem von ihr abgestellten leeren Einkaufswagen. Nachdem die Frau zu ihrem Auto gegangen war, bemerkte sie, dass die Handtasche fehlte. Sie ging zurück zum Einkaufswagenunterstand und fand die Tasche noch im Wagen vor. Allerdings hatte ein bislang unbekannter Täter bereits zugeschlagen: In der Tasche fehlte der Geldbeutel, in dem sich rund 180 Euro und diverse Karten befanden. (AZ)

