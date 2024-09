Kinder in Fuchstal: „E steht für: Endlich ist der Spielplatz fertig.“

Mit „Herzlich Willkommen“ begrüßten die Kinder der Grundschule Leeder musikalisch diejenigen, die am Mittwochmorgen zur Einweihung des Spielplatzes gekommen waren. 2021 hatte sich eine Elterninitiative gebildet, die unter anderem auch die Grundschulkinder bei der Auswahl der Spielgeräte einbezog. Für den Bau und die Ausstattung des Spielplatzes im Hofgarten wurden 235.000 Euro bewilligt. Davor gab es in Leeder nur einen Spielplatz neben der Mittelschule.

Fuchstal-Schulleiterin ist froh über das Ergebnis an der Grundschule

„Gut Ding will Weile haben“, sagte Bürgermeister Erwin Karg zu Beginn der Einweihung. Er habe den Antrag von 2021 dabei, den zwei Eltern für den Spielplatz gestellt hatten. Der Startschuss für das Projekt lief parallel mit dem Bau eines Spielplatzes in Asch, der wurde bereits im vergangenen Jahr eingeweiht. „Gut, fertig ist der hier auch schon länger“, erklärte Karg. Er bedankte sich auch bei Angelika Gast (Neue Liste) und Mitglied im Elternbeirat, die sich mit ihrer Motivation federführend eingebracht hatte. Das Wetter an dem Morgen sei „wie bestellt“ und er freue sich, dass es nun einen weiteren Spielplatz in Leeder für die Kinder gebe. „Nutzt ihn, spielts drauf, habts euren Spaß damit.“

Icon Vergrößern Schulleiterin Eva-Maria Klein bedankt sich bei Angelika Gast für den Einsatz. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Schulleiterin Eva-Maria Klein bedankt sich bei Angelika Gast für den Einsatz. Foto: Thorsten Jordan

Beim Buchstabieren des Wortes „Spielplatz“, sagten die Kinder unter anderem „P steht für: Puh, ist solch ein Spielplatz teuer, und „E für: Endlich ist der Spielplatz fertig.“ Schulleiterin Eva-Maria Klein sagte: „Ich habe den Spielplatz schon getestet, er ist echt super geworden.“ Man habe bei der Gestaltung zuerst an die Kinder gedacht, an den Platz, den diese zum Toben und Testen benötigen. Aber auch versucht, so naturnah wie möglich zu bleiben und auch den Eltern einen Ort zu geben, an dem sie sich austauschen können, wenn sie mit Kindern dort sind. „Schaut, dass der Spielplatz lange so schön bleibt, wie er jetzt ist.“

Spielgeräte wurden im Anschluss gesegnet

Angelika Gast ließ noch einmal die vergangenen Jahre Revue passieren: „Wir mussten schon etwas hinlegen, mussten Unterschriften sammeln.“ Es sei nicht immer einfach gewesen. „Es ist uns wichtig gewesen, nicht einfach Geräte auf die Wiese zu stellen.“ So war der Anteil an Gartenbauarbeit doch verhältnismäßig groß und fertig sei man doch noch nicht ganz: Um an sonnigen Tagen Schattenplätze zu schaffen, sollen noch um den Spielplatz acht Bäume gepflanzt werden. Der neue Spielplatz solle nicht nur den Schulalltag der Grundschülerinnen und Grundschüler bereichern, sondern den Platz am Hofgartenhaus auch für die ganze Gemeinde wieder beleben. Neben der Segnung der Spielgeräte wurde zur offiziellen Eröffnung von den Erstklässlern noch ein Apfelbaum gepflanzt.