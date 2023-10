Landwirt im Rollstuhl: "Man muss sich umstellen, aber es funktioniert"

Von Vanessa Polednia - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Ein Unfall veränderte das Leben von Ulrich Schmölz grundlegend. Trotz seiner Querschnittslähmung fand er einen Weg, den elterlichen Hof zu übernehmen.

Ein Skiunfall in jungen Jahren veränderte das Leben von Ulrich Schmölz aus Engratshofen grundlegend. Trotz seiner Querschnittslähmung konnte er den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern übernehmen und seinen Hobbys nachgehen – wenn auch in anderer Form. Möglich machen es an sein Handicap angepasste Geräte und ein ausgeprägter Optimismus.

Der Winter zeigte sich Februar 1999 von seiner besonders schneereichen Seite, als im Allgäu der Ski-Weltcup ausgetragen wurde. Der junge Ulrich Schmölz, Maurergeselle aus Engratshofen, ist begeisterter Skifahrer und meldete sich als ehrenamtlicher Streckenposten. "Ich hatte mir am Donnerstag und Freitag freigenommen und war mit dem Skiclub nach Ofterschwang gefahren", erzählt Schmölz im ruhigen Ton. Beim Skifahren abseits der Slalom-Strecke auf dem Ofterschwanger Horn entdeckte er eine unzureichend abgesperrte Stelle im Tiefschnee. "Ich wollte darüber springen und bin stattdessen in das Loch gesprungen", ist seine nüchterne Zusammenfassung jener folgenreichen Situation. Fünf Wirbel brach er sich beim Sturz. Der sportliche junge Mann ohne körperliche Einschränkungen wurde von einem Moment zum nächsten querschnittsgelähmt.

