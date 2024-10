Pkw kommt auf der B17 ins Schleudern

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 23-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg gegen 17.30 Uhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Richtung Schongau. Auf Höhe der Ausfahrt Leeder kam er auf regennasser Fahrbahn alleinbeteiligt in Schleudern und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke links neben der Fahrbahn.

Der Fahrer erlitt laut Polizeiangaben leichte Verletzungen. Seine 22-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab Hinweise auf den Konsum von THC, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst wurde. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. (AZ)