Leeder

vor 17 Min.

Platz für Experimente im Naturgarten von Ehepaar Seelos in Leeder

Gunther und Kathrin Seelos in ihrem Naturgarten an einem reich tragenden Brombeerstrauch.

Plus Das Ehepaar Seelos aus Leeder hat einen buchstäblich ausgezeichneten Garten. Schritt für Schritt baut es ihn naturnah um. Radikale Einschnitte kommen nicht in Frage.

Von Dagmar Kübler

Als „Vogelfreundlicher Garten“ wurde er bereits ausgezeichnet, nun ist er offiziell auch ein „Naturgarten“: Das 2800 Quadratmeter große private Grün von Gunther und Kathrin Seelos in Leeder hat fast die volle Punktzahl bei der Bewertung erreicht und erfüllt damit so gut wie alle Kriterien eines Naturgartens. Zu diesen zählen neben Naturgartenelementen wie standortgerechte Laub- und Obstgehölze und variantenreiche Strauchhecken auch Stauden, extensive Grünflächen oder Wiesen, besondere Lebensräume wie Trockenstandorte oder Teiche, Wildkräuter und wilde Ecken, in denen die Natur sich selbst überlassen wird. Aber auch Bewirtschaftung und Nutzgarten fallen bei der Bewertung ins Gewicht, dazu gehören Beerensträucher, Gemüsebeete, Kräuter, Kompost, Regenwassernutzung oder Unterkünfte für Tiere wie Nistkasten oder Igelhaus.

