Leeder

15:35 Uhr

Zwei Zöpfe aus Leeder für den guten Zweck

Plus Eine Teenagerin Leeder spendet ihre langen Haare zugunsten der Kinderkrebshilfe. Wie die 13-Jährige auf die Idee kommt.

Von Andreas Hoehne Artikel anhören Shape

Ein Video im Internet für Kinder war vor zwei Jahren für die damals elfjährige Nina Seelos aus Leeder der Ansporn, sich von da an die Haare wachsen zu lassen. Denn in dem Film ging es um ein Mädchen, das sich seine Haare zugunsten von krebskranken Kindern abschneiden ließ. Gut 35 Zentimeter lang sind die beiden Zöpfe, die Nina nun an den Partner der Kinderkrebshilfe im Münsterland verschicken kann. Dieser fertigt daraus wertvolle Echthaarperücken und überweist je nach Länge und Qualität einen Geldbetrag an die Krebshilfe oder eine andere Organisation, die zur Auswahl steht.

