Leichtathletik

15:11 Uhr

Geschwister Anders sind auch im Gelände schnell unterwegs

Jonathan Anders (links) belegte beim Crosslauf in Kemmern den 2. Platz.

Jonathan und Felicitas Anders vom VfL Kaufering treten beim Crosslauf in Kemmern an. Beide überzeugen in den Nachwuchsklassen.

Auf der Tartanbahn haben die beiden Leichtathleten Jonathan und Felicitas Anders vom VfL Kaufering ihr Talent bereits bewiesen. Doch die Geschwister sind auch im Gelände schnell unterwegs. Während Felicitas in Kemmern bei der bayerischen Meisterschaft im Crosslauf in der Klasse U18 antrat, startete ihr Bruder in der Klasse U11 im Rahmenprogramm. Insgesamt 75 Starter gingen in der Klasse bis 13 Jahre auf die 1,25 Kilometer lange Strecke. Jonathan Anders (10) erreichte bei sehr guten Bedingungen eine Zeit von 5:15 min, die ihm in seiner Klasse den zweiten Platz einbrachten. Zudem erreichte er im gesamten Starterfeld einen hervorragenden siebten Platz - nur ein Teilnehmer vor ihm war dabei jünger als er. Felicitas Anders vom VfL Kaufering belegte bei der U18 den sehr guten siebten Platz. Foto: Anders Um den bayerischen Titel im Crosslauf ging es für Felicitas Anders in der Klasse U18. Da dieses Rennen erst spät gestartet wurde, war die 3,75 Kilometer lange Strecke teilweise etwas aufgeweicht. Die Läuferinnen kämpften damit nicht nur gegen die Uhr, sondern mussten auch einen Sturz verhindern. Felicitas Anders gelang es sehr gut und mit einer Zeit von 17:11 min belegte sie im starken Teilnehmerfeld einen sehr guten siebten Platz. Nach zwei siebten Plätzen bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften über 800 m und 1500 m stellte dieselbe Platzierung bei den bayerischen Crosslaufmeisterschaft ihren bisher größten Erfolg dar. (AZ)

