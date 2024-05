Philipp Anders erzielt mit dem Diskus neue Bestleistung

Mit persönlicher Bestleistung qualifiziert sich der Athlet des VfL Kaufering für die bayerische Meisterschaft im Diskus. Auch im Kugelstoßen ist er stark.

Zwei Jahre musste Philipp Anders wegen einer Fußverletzung pausieren - nun meldet sich der 13-jährige Leichtathlet des VfL Kaufering eindrucksvoll zurück. Beim Werfertag in Neusäß sicherte er sich mit neuer persönlicher Bestleistung das Ticket für die bayerische Meisterschaft im Diskuswerfen. Doch auch im Kugelstoßen überzeugt schafft er den Sprung aufs Treppchen.

In seinem zweiten Wettkampf überhaupt ging Philipp Anders im Kugelstoßen und im Diskuswerfen an den Start. Bei guten äußeren Bedingungen überzeugte der 13-Jährige in beiden Disziplinen. Im Kugelstoßen war es sein Ziel, seine bisherige Bestleistung von 7,70 m zu übertreffen. Bereits in seinem ersten Versuch stieß Philipp die Kugel auf eine neue Bestweite von 7,99 m. Sein schärfster Konkurrent antwortete in dessen zweiten Versuch mit einer Weite von 8,00 m.

Philipp Anders steigert sich im Wettkampf enorm

Philipp Anders ließ nicht locker, steigerte sich noch mal und wuchtete die 4kg-Kugel im dritten Versuch auf eine neue persönliche Bestmarke von 8,57 m. Diesem Versuch hatte der Athlet von Auerbach/Streitheim nichts mehr entgegensetzen: Mit großem Vorsprung holte sich Philipp Anders Platz 1 in dieser Konkurrenz.

Philipp Anders vom VfL Kaufering gewann in Neusäß in seiner Klasse das Kugelstoßen. Foto: Karsten Anders

In seiner Paradedisziplin, dem Diskuswerfen, wollte der Sportler des VfL Kaufering die Qualifikationsnorm für die bayerischen Leichtathletikmeisterschaften der unter 16-Jährigen erreichen. Ein ehrgeiziges Unterfangen, denn dazu musste er seine bisherige Bestleistung um rund drei Meter übertreffen. Bereits beim Einwerfen zeigte Philipp Anders eine gute Technik - das bestätigte sich im ersten Versuch, in dem er die ein Kilogramm schwere Scheibe gleich auf 26,69 Meter schleuderte. Damit übertraf er seine bisherige Bestleistung um mehr als 4,5 Meter und hatte bereits das Ticket für die Bayerische in der Tasche.

Jetzt laufen die Vorbereitungen für die bayerische Meisterschaft

Aufgrund auftretender Fersenschmerzen im linken Blockbein musste Philipp Anders etwas Tempo bei der ersten Drehung herausnehmen und konnte sich somit nicht noch mal steigern. Mit 40cm Rückstand auf den Erstplatzierten landete er auf einem guten zweiten Rang. Die bayerischen Leichtathletikmeisterschaften in der Altersklasse U16 finden dieses Jahr Mitte Juli in Erding statt. (AZ)

