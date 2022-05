Lengenfeld

06:08 Uhr

Umfahrung Lengenfeld: Kröten bremsen Bauarbeiten beinahe aus

Plus Die Arbeiten an der Umfahrung von Lengenfeld schreiten voran. Ausgerechnet am 1. April erhält der Bürgermeister die Nachricht, dass Erdkröten gesichtet werden. Wie ein möglicher Baustopp verhindert wird.

Von Dagmar Kübler

Zwar geht einer Großbaustelle wie der Umgehungsstraße Lengenfeld ein langwieriger Planungsprozess voraus, dennoch gibt es immer wieder Überraschungen. Ausgerechnet am 1. April erhielt Bürgermeister Wilfried Lechler eine erschreckende Nachricht, die sogar zum Baustopp hätte führen können. Wie dies durch rasches Handeln und persönlichen Einsatz der Bauhofmitarbeiter verhindert werden konnte.

