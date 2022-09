Pürgen/Hagenheim

vor 14 Min.

Umfahrung Lengenfeld: Neuer Kreisel und nächste Baustelle

Gegen Mittag wird am heutigen Freitag der neue Kreisverkehr auf Höhe des Pürgener Gewerbegebiets eröffnet. „Bahn frei“ heißt es nun wieder auf der Staatsstraße 2057 von Landsberg Richtung Weilheim. Die Ausfahrt Richtung Hagenheim bleibt jedoch vorerst gesperrt.

Plus Der Kreisverkehr bei Lengenfeld wird Freitagmittag freigegeben. Wie der Bau der Umgehung vorankommt und warum die Strecke Hagenheim-Obermühlhausen gesperrt wird.

Von Oliver Wolff Artikel anhören Shape

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sowie Anwohner umliegender Gemeinden können aufatmen: Am Freitag (9. September) wird gegen Mittag der neue Kreisverkehr am Gewerbegebiet nördlich von Lengenfeld freigegeben. Von nun an kann man wieder von Landsberg kommend auf der Staatsstraße 2057 Richtung Weilheim fahren. Und auch das Gewerbegebiet ist wieder regulär erreichbar. Warum die Staatsstraße 2056 nach Hagenheim Richtung Ammersee noch nicht geöffnet werden kann, obwohl der Anschluss von der Gemeinde Pürgen aus eigentlich fertiggestellt wäre, erklärt das Staatliche Bauamt.

