Wieder Eier aus Verkaufsstand gestohlen

In Lengenfeld entwendet ein Unbekannter Eier aus einem Verkaufsstand. Es ist nicht der erste Fall im Landkreis Landsberg.

Erneut hat ein Unbekannter Waren aus einem Verkaufsstand eines Hofladens gestohlen. Dieses Mal ist ein Betrieb in Lengenfeld betroffen.

Wie die Polizei meldet, entwendete der Täter an Heiligabend gegen 21.30 Uhr eine größere Anzahl Eier aus dem Selbstbedienungshofladen in der Kohlstattstraße in Lengenfeld. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/932-0 melden.

Vor wenigen Tagen hat unsere Redaktion darüber berichtet, dass in Kaufering Lebensmittel und Bargeld aus einer Selbstbedienungshütte entwendet wurden. Ein Video, das in den sozialen Medien zu sehen ist, zeigt, wie zwei Personen das Verkaufshäusl betreten, die Kasse von der Wand brechen und Lebensmittel einstecken. Der Kauferinger Landwirt Johannes Keller, der den Verkaufsraum vor gut zwei Jahren in Betrieb genommen hat, hatte schon zum dritten Mal ungebetenen Besuch. (AZ)

Lesen Sie dazu auch