Die Leonhardifahrt in Kaufering ist ein stimmiges Ereignis

Die Leonhardifahrt in Kaufering hat eine lange Tradition, die auch in diesem Jahr gewürdigt wurde. Mit Wurzeln, die bis zurück ins Jahr 1758 reichen, ist das Fest tief verwurzelt und zieht viele Besucherinnen und Besucher in die Marktgemeinde. Trotz der Technisierung in der Landwirtschaft und dem Verschwinden der Arbeitspferde aus dem Alltag hauchte die Leonhardi-Bruderschaft der Tradition vor rund 50 Jahren neues Leben ein. Damals war auch die Leonhardi-Kapelle umfassend renoviert worden.

Auch heuer hat die Kauferinger Leonhardi-Bruderschaft mit ihrem Vorsitzenden Leonhard Widmann mit großem Engagement für einen reibungslosen Ablauf der festlichen Prozession gesorgt. Unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wurde die Veranstaltung zu einem stimmigen Ereignis. Teil des Leonhardiritts waren Reiter, Fußgruppen mit Blasmusik und prachtvoll geschmückte Kutschen. Zudem waren viele schöne Festwagen der regionalen Vereine dabei, darunter einige Motivwagen, die das Leben und Wirken des Heiligen Leonhard eindrucksvoll würdigten.

„Auch dieses Jahr war es wieder schön – so wie immer”

Der zu Ehren des Schutzpatrons gefeierte Gottesdienst fand bereits am Vormittag in der Wallfahrtskirche Sankt Leonhard statt. Geleitet wurde dieser von Johannes Eckert, Abt der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München und Andechs. Am Mittag zogen einige leichte Windböen durch die Marktgemeinde Kaufering – von Regen oder sonstigen Unwettern blieb die Veranstaltung samt ihren zahlreichen Besucherinnen und Besuchern verschont. Das klamme Wetter sind die meisten Teilnehmenden und Zuschauer der Leonhardifahrt ohnehin schon aus den Vorjahren gewohnt: „Die Sonne hat in der Vergangenheit schon auch mal geschienen. Aber schlecht ist das Wetter heute nicht“, sagte Alfons Graf. Der Kauferinger komme jedes Jahr gerne zur Leonhardifahrt. „Auch dieses Jahr war es wieder schön – so wie immer“, freute sich Graf.

Die traditionsreiche Veranstaltung war dem grauen Himmel zum Trotz auch in diesem Jahr gut besucht. Foto: Thorsten Jordan

Unter den Zusehenden und den Protagonisten herrschte beim diesjährigen Ritt also trotz des grauen Himmels gute Stimmung. Zu der Weihung der Pferde, Wagen und Kutschen hatten sich wie jedes Jahr einige bekannte Gesichter eingefunden. Der Landtagsabgeordnete Alex Dorow, der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling, Landrat Thomas Eichinger und Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger waren – neben weiteren lokalpolitischen Vertretern – auf den Festwagen zu sehen.

Viele Gäste aus dem Umkreis kommen zur Leonhardi-Fahrt nach Kaufering

Die Weihung selbst erfolgte unter der Leitung von Abt Eckert durch ein geistliches Komitee mit den Pfarrern aus Kaufering und umliegenden Ortschaften. „Heuer sind sehr viele Gäste aus dem Umkreis da. Das freut uns sehr“, zog Beate Storhas von der Leonhardi-Bruderschaft ein positives Fazit.

Die Weihung mit (von links) Leonhard Widmann, Pfarrer Helmut Friedl, Diakon Werner Schwarzwalder, Dr. Johannes Eckert, Pfarrer Norbert Marxer und Pfarrer Jean Kapena Mwanza. Foto: Thorsten Jordan

Nach der traditionellen Segnung aller Reiter und Gespanne, sowie der geistlichen Ansprache an der Leonhardi-Kapelle traf man sich feierlich zum gemütlichen Kaffee und Kuchen im Leonhardi-Saal. Am kommenden Wochenende stehen unter anderem auch noch die Leonhardifahrten in Utting und Reichling an.