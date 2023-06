Warum nicht online?

Zum Bericht "Penzing überarbeitet Flächennutzungsplan" vom 3. Juni:

Leider findet man den vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Flächennutzungsplan (FNP) nicht online auf der Homepage der Gemeinde. Dabei hatte Peter Hammer doch im Wahlkampf ein „digitales Rathaus“ versprochen. Das ist aber das kleinere Problem. Bürgermeister Hammer weist zu Recht auf die Bedeutung der Ressource Energie hin und der Gemeinderat beschließt eine 80.000 Quadratmeter große Freiflächen PV Anlage, mit der Option auf weitere 105.000 Quadratmeter zu Lasten einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. Bekanntlich kann aber der menschliche Körper keinen Strom aus einer PV Anlage als Nahrungsquelle verwenden. Solange es freie Dachflächen auf Rathäusern, Kindergärten, Bauhöfen, Feuerwehrhäusern, Schulen, Turnhallen, die Überdachung von großen Parkplätzen etc. gibt, sollten diese sinnvollerweise vorrangig genutzt werden. Prittriching ist hier vorbildlich. Des Weiteren ist problematisch, dass das Projekt an eine private Investorengruppe, wohl unter Federführung des Landsberger Stadtrates Dr. Wolfgang Weisensee, der auch Mitglied im Zweckverband Aerea 61 ist, vergeben wurde. Warum wurde das Projekt nicht vom Penzinger Kommunalunternehmen initiiert, das schon Erfahrung mit der Erstellung von PV Anlagen hat? Die Gemeinden Schondorf, Hofstetten, Fuchstal, Vilgertshofen bieten ihren Bürgern eine gewinnbringende Beteiligung an der Energiewende an. Penzing dagegen erhöht die Grund- und Gewerbesteuer.