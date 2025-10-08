Mit der Gitarre durch Zeit und Raum

Lesung und Konzert in Verbindung sind stets eine gegenseitige Bereicherung und entfalten eine ganz besondere, poetische Wirkung. So auch im Landsberger Stadttheater, wo das Gitarrenduo Gruber und Maklar mit dem Schauspieler Stefan Wilkening „Eine Geschichte der Welt in neun Gitarren“ erzählte. Wilkening und die beiden Gitarristen nahmen das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch die Geschichte der Gitarre – und zugleich durch Jahrhunderte Kultur, Emotion und Ausdruckskraft.

Rahmenhandlung war die Geschichte eines Jungen, der eine wertvolle Gitarre erbt und zunächst nichts damit anzufangen weiß – bis diese Gitarre seine Träume lenkt und mit ihm auf die Reise durch Zeit und Raum geht. Jede Station wird von den Instrumentalisten passend musikalisch dargestellt, mal leise untermalend, mal konzertant. Von den ersten Saiteninstrumenten des Alten Ägypten über die Klangwelten der spanischen Konquistadoren in Peru, der melancholischen Stimmung im von der Pest gebeutelten Barcelona, bis hin zu den mühevollen Lektionen für den Sonnenkönig Ludwig XIV. in Versailles: Jede Station hatte ihren eigenen Klang und Stil, den Gruber und Maklar im perfekten Zusammenspiel virtuos produzierten.

Musik und Text unterhalten gleichermaßen kurzweilig und kunstvoll

Stefan Wilkening spielte die Geschichte mehr, als dass er sie las. Mit Humor und dramatischem Gespür verlieh er der Handlung den größtmöglichen Ausdruck, sodass man von der Musik wie vom Text gleichermaßen kurzweilig und kunstvoll unterhalten wurde. Das Duo Gruber & Maklar schuf dazu den passenden musikalischen Rahmen. Mit beeindruckender Virtuosität, makelloser Technik und spürbarer Freude ließen sie jede Epoche erklingen: das schimmernde Spiel barocker Tanzmusik, die exotischen Melodien der afrikanischen Sklaven, den treibenden Delta-Blues, den swingenden Gypsy-Jazz von Django Reinhardt bis hin zum politischsten Statement, das eine Gitarre je ausdrücken konnte – der meisterhaft zerfetzten amerikanischen Nationalhymne von Jimi Hendrix.

Das Zusammenspiel von Christian Gruber und Peter Maklar war eine Demonstration jener Virtuosität und Klangkultur, die nur durch jahrzehntelange Hingabe entsteht. Besonders in den Passagen der spanischen und klassischen Gitarre entfaltete sich ihre Kunstfertigkeit in vollem Umfang. Auch ihre Ausflüge in die Bereiche Pop und Rock waren durchaus gelungen und technisch natürlich gar kein Problem, wenngleich ihnen hier vielleicht an mancher Stelle die Wildheit und Frechheit der ungelernten Autodidakten fehlte. In ihrer enormen Stilvielfalt war diese musikalische Weltreise ebenso aufschlussreich wie beeindruckend.