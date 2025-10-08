Liste Fuchstal nominiert Kandidaten für Kommunalwahl

In einem Treffen für interessierte Bürgerinnen und Bürger hat die Liste Fuchstal (vormals Neue Liste Fuchstal) ihren Kandidaten vorgestellt. Toralph Keil, Leiter des Bauamts in der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal, und will für die Liste als Bürgermeister kandidieren.

Fuchstaler Bürgermeisterkandidat lebt seit 21 Jahren im Landkreis Landsberg

Toralph Keil ist seit fünf Jahren Leiter des Bauamtes der VG Fuchstal. Keil, Jahrgang 1973, ist in Leipzig aufgewachsen und lebt seit 21 Jahren im Landkreis. Seine Frau kommt laut der Pressemitteilung der Liste Fuchstal vom Ammersee und er ist Vater von zwei Kindern. Bevor er ins Rathaus wechselte, war er selbstständiger Stuckateurmeister mit dem Schwerpunkt Restauration. Seine berufliche Tätigkeit führte ihn auch ins europäische Ausland sowie nach Florida.

Die Motivation für seine Kandidatur erhielt er demnach durch seine Tätigkeit im Rathaus sowie durch seine Erfahrung als selbstständiger Handwerksmeister. Die Liste Fuchstal ist überzeugt, in ihm einen Kandidaten vorstellen zu können, der die Gemeinde sowie die Abläufe im Rathaus kenne und der ein exzellentes Fachwissen mitbringe, die anstehenden Herausforderungen der Gemeinde durch diverse kommunale Neu- und Umbauten zu meistern.

Der Bürgermeisterkandidat wird bei der Aufstellungsversammlung der Liste Fuchstal für die kommende Kommunalwahl am 8. März 2026 den Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Diese Versammlung findet am Mittwoch, 12. November 2025, um 20 Uhr im Hofgartenhaus in Leeder statt.

Der langjährige Bürgermeister der Gemeinde, Erwin Karg, hat angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. (AZ)