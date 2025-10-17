Schmerzhafte und humorvolle Begegnungen aus der letzten Lebensphase

Ein Thema, das alle angeht, lockte nur wenige Interessierte in die Landsberger Lechsporthalle. Die ehrenamtliche Hospizhelferin Petra Frey, die als Schauspielerin aus Fernsehen und Theater unter ihrem Künstlernamen Petra Auer besser bekannt ist, nahm ihre knapp 20 Gäste mit auf Besuche bei Menschen in ihrer letzten Lebensphase und beschrieb dabei charmant und zugewandt, humorvolle, beglückende und schmerzhafte Begegnungen.

Auf Einladung des Landratsamts las Petra Frey bereits zum zweiten Mal in Landsberg. Im Foyer stellten sich der Hospiz- und Palliativverein, der BRK-Betreuungsverein, das ambulante Palliativteam sowie der Pflegestützpunkt „Demenz und wir“ an Infoständen vor, die nur spärlich frequentiert waren. „Wir sind nur ein kleiner Kreis, aber Sie kriegen trotzdem 100 Prozent von mir“, versprach Petra Frey, die sich unterhaltsam, versiert und respektvoll mit dem Abschiednehmen auseinandersetzte.

Petra Frey begleitet Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt

Der Tod der Mutter habe sie auf die Idee gebracht, Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Ihre persönlichen Erfahrungen verpackte sie in bewegende, kleine Geschichten. „Niemand weiß, wie sterben geht, aber irgendwann werden wir es mit Sicherheit erfahren“, so Petra Frey. So wie die 89-jährige Frau Brenz, die sich an keine Regeln hielt und die ganze Aufmerksamkeit der sie Begleitenden forderte. „Das Beste am Essen ist immer noch das Trinken“, behauptete die alte Dame, die ihren Cognac aus der Schnabeltasse genoss und sich noch ein nagelneues Hörgerät leistete. „Seit ich besser hören kann, habe ich schon drei Mal mein Testament geändert“.

Gerne erinnert sich Petra Frey an die intensiven philosophischen Ideen von Fräulein Rieger, die darauf bestand so angesprochen zu werden und die dem Tod die dritten Zähne zeigte. Eine junge Frau, die lachend aus ihrem kurzen Leben erzählen konnte und behauptete, „Angst vor dem Sterben habe ich keine, aber ein wenig Reisefieber“. Petra Frey erzählte anschaulich von einem beleibten alten Herrn, der stets sorgfältig auf seine Notfall-Globuli in Form von Schnapspralinen achtete. Sie traf die unterschiedlichsten Menschen, beschrieb deren Zugehen auf den ganz eigenen Tod, das gemeinsame Lachen und Weinen, die intensiven Gespräche, wobei sie ihr schauspielerisches Können vielgestaltig einsetzte. Frey dachte auch an die vielen Toten während des fürchterlichen Tsunamis 2004, die ohne Abschied gehen mussten. Ein Thailänder kam auf die Idee, eine Telefonzelle mit Wählscheibe einzurichten, in der Angehörige mit den Toten imaginären Kontakt aufnehmen können, was schon mehr als 10.000 Menschen in Anspruch genommen hätten.

Bei der Lesung in der Landsberger Lechsporthalle steuerte Manuel Ehlich die Musik bei. Foto: Thorsten Jordan

Musiker Manuel Ehlich begleitet die Autorin auf ihren Leserreisen

Der Musiker Manuel Ehlich, der seit 2019 die Texte von Petra Frey auf deren Lesereisen begleitet, erzeugte das intensive Rauschen des Windes, der die Worte weit übers endlose Meer trägt. Mit Marimba und Handpan verlieh er den Geschichten eine meditative Intensität. Mittels Seifenblasen machte er den letzten Wunsch einer jungen Frau sichtbar, die gerne als Schmetterling oder bunte Seifenblase wieder kommen möchte. Die Autorin, die sich bei ihren Zuhörern „für das wertvollste, was sie haben, ihre Zeit“, bedankte, erinnerte an die Notwendigkeit einer Patientenverfügung, in der alle Wünsche formuliert werden sollen. In ihrer eigenen hat sie verfügt, warme Füße haben zu wollen, „denn mit warmen Füßen stirbt es sich leichter“.