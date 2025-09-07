Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Löwenmarsch 2025: Ehrenamtliche und Sponsoren machen es einmal wieder möglich

Kommentar

Löwenmarsch 2025: Ein bayerischer Benefizlauf für Kenia

Jeder Cent kommt einem Ausbildungsprojekt in Afrika zugute. Bayerischer könnte der Benefizlauf dabei nicht sein, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.
Vanessa Polednia
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    In der Kaltenberger Arena startete wieder der Löwenmarsch. Der Benefizlauf nach Hohenschwangau kommt dem Projekt Learning Lions in Kenia zugute.
    In der Kaltenberger Arena startete wieder der Löwenmarsch. Der Benefizlauf nach Hohenschwangau kommt dem Projekt Learning Lions in Kenia zugute. Foto: Thorsten Jordan

    Viel bayerischer kann ein Benefizlauf kaum sein. Ein Prinz von Bayern führt die Schar an, der kleine Rupprecht sitzt in der Kraxn, Blasmusik aus Walleshausen erklingt, die Kulissen von Schloss Kaltenberg, Ammersee und Voralpenrand rahmen die Strecke ein, und über allem spannt sich ein weiß-blauer Himmel. Zwischen Ritterrüstungen, Feuerwehrgruppen, Wanderstöcken und Laufschuhen zeigt sich, wie Tradition und Moderne zusammengehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden