Löwenmarsch 2025: Ein bayerischer Benefizlauf für Kenia

Viel bayerischer kann ein Benefizlauf kaum sein. Ein Prinz von Bayern führt die Schar an, der kleine Rupprecht sitzt in der Kraxn, Blasmusik aus Walleshausen erklingt, die Kulissen von Schloss Kaltenberg, Ammersee und Voralpenrand rahmen die Strecke ein, und über allem spannt sich ein weiß-blauer Himmel. Zwischen Ritterrüstungen, Feuerwehrgruppen, Wanderstöcken und Laufschuhen zeigt sich, wie Tradition und Moderne zusammengehen.
