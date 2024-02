Wird der Landsberger Sitzungssaal zum Gerichtssaal?

Plus In Sachen Oide Wiesn wird es weitere Gespräche geben, doch schon längst geht es nicht mehr um die Zelte. Hat ein Stadtrat noch andere Treuepflichten oder ist er nur seinem Mandat verpflichtet?

Es gibt in Landsberg rund um die Oide Wiesn zwei Lager. Und eine Sache haben die beiden sogar gemeinsam. Jeder spricht seiner Seite zu und rät, sich ja nichts mehr gefallen zu lassen. Das wird in den Kommentaren deutlich. Eine Annäherung ist schwierig. Soll das Volksfest mit großer Außenwirkung im September wieder auf dem Hellmairplatz stattfinden, oder muss das große Zelt an den Rand von Landsberg? Veranstalter sind Bauernverband, Landfrauen und maßgeblich die VR-Bank Landsberg-Ammersee, die weiter auf dem Standort Hellmairplatz besteht, der, wie berichtet, bei den dort ansässigen Wirten nicht gut ankommt. Doch im Moment geht es bei dieser Debatte nicht ums Zelt oder um Zelte, sondern um die schlichte Frage, ob ein Stadtrat oder eine Stadträtin unabhängig entscheiden darf oder auch andere Treuepflichten beachten muss. Denn zwei Stadträten (mit Bankkonto bei der VR-Bank) wurden nach einer Debatte die Konten gekündigt, und es gibt Verfahren zum Genossenschaftsausschluss bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee.

Schon längst geht es nicht mehr um die Sache und um Zelte

Die Frage um die Oide Wiesn kann man sachlich und fundiert in jede Richtung hin beantworten. Denn im Hinblick auf Brauchtum dürfte die Lösung hier einfach sein. Sie ist eine Bereicherung für die Stadt. Aber hier geht es, das merkt man an den Emotionen, mit denen diskutiert wird, um einen Machtkampf und darum, wer am Ende recht behält. Dieser Eindruck verstärkt sich immer mehr. Und fast jeder hat ein wenig vergessen, dass die Oide Wiesn als Symbol dafür steht, ob überhaupt Festzelte in der Innenstadt aufgebaut werden dürfen. Das war der eigentliche Inhalt des umstrittenen Antrags von Stadtrat Christoph Jell (UBV), den die Wirte Dominik Wagmann, Blanka Salzinger und Manuela Sauter gestellt haben. Eingereicht hat ihn Jell.

