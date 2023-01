Das Dorfgemeinschaftshaus Ludenhausen nimmt Gestalt an

Plus Der ehemalige "Happerger" wird zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut. Zuletzt gab es Verzögerungen, nur noch wenige Arbeiten sind offen.

Aus dem alten, baufälligen und zuvor schon etwas heruntergekommenen Gasthof Happerger ist bereits jetzt schon ein schmuckes Gebäude geworden. Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Ludenhausen nimmt derzeit immer mehr Form an, auch dank tatkräftiger Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Von außen sieht das Gebäude schon fast fertig aus, aktuell laufen noch die letzten Innenausbauarbeiten. Bei der jüngsten Reichlinger Bürgerversammlung berichtete Architekt Manfred Ullmann über den aktuellen Baufortschritt.