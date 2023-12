Luftgewehr

Schützen der FSG Dießen wollen in Tabelle der Bundesliga oben ran

Plus Eine Pflichtaufgabe und ein Duell auf Augenhöhe stehen für Dießen in der Bundesliga Luftgewehr an. Fürs große Ziel sind zwei Siege nötig.

Von Christian Mühlhause

Die Schützen der FSG Dießen sind gut in Form, dass bewiesen sie am vergangenen Wettkampfwochenende, als sie einen neuen Vereinsrekord mit 1881 Ringen aufstellten. Zudem wurde Maximilian Ulbrich beim anschließenden Weltcup-Finale mit dem Luftgewehr in Doha Sechster. An diesem Wochenende warten mit dem SV Fenken am Samstag und Dynamit Fürth am Sonntag zwei sehr unterschiedliche Gegner. Am Ende sollten dennoch möglichst zwei Siege herauskommen, soll der Traum von größten sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte weiter Bestand haben.

Um ins Finale der besten Mannschaften aus dem Norden und Süden einzuziehen, muss Dießen unter die ersten vier Teams seiner Liga kommen. Momentan liegt die Mannschaft vom Ammersee auf Rang sechs in der Bundesliga Süd. „Wir treten am Wochenende mit unserem stärksten Team an“, sagt Schützenmeister Jakob Stainer. Auf Position 1 wird Danilo Dennis Sollazzo gesetzt sein. Er kam bisher zu zwei Einsätzen und überzeugte mit starken Leistungen (399 und 400 Ringe). Die perfekte Punktzahl erreichte auch Maximilian Ulbrich zuletzt gegen Saltendorf. Er hat in dieser Saison einen Schnitt von 398,83 Ringen. „In Saltendorf haben wir trotz Vereinsrekord verloren, weil beim Gegner alle an ihre Bestleistung herangekommen sind oder diese überboten haben“, so Stainer.

