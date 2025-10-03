Icon Menü
Bundesliga-Luftpistole: Die Stars schätzen deutsche Vereine wegen des Lärms

Luftpistole

Bundesliga-Luftpistole: Die Stars schätzen deutsche Vereine wegen des Lärms

Für die Luftpistolen-Teams aus Scheuring startet die Saison in der 1. und 2. Bundesliga. Die Verantwortlichen äußern sich zu den Zielen und ausländischen Topschützen.
Von Christian Mühlhause
    Dusko Petrov (vorn) schießt für Scheuring in der Bundesliga-Luftpistole auf Position eins. Die Saison startet am Wochenende.
    Dusko Petrov (vorn) schießt für Scheuring in der Bundesliga-Luftpistole auf Position eins. Die Saison startet am Wochenende. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

    Am Wochenende zählt es wieder für die Schützen von Edelweiß Scheuring. Dann stehen die Athleten in der 1. und 2. Bundesliga wieder am Schießstand und versuchen möglichst viele Einzelpunkte und Mannschaftserfolge einzusammeln. Schützenmeister Franz Berghofer und Marco Balg, Trainer der zweiten Mannschaft, äußern sich zu Veränderungen in den Teams und den Gegnern in den Ligen, in denen sie antreten. Die erste Mannschaft muss zum Auftakt gleich umstellen. Ein Dießener rückt neu ins Team.

