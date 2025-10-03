Bundesliga-Luftpistole: Die Stars schätzen deutsche Vereine wegen des Lärms

Am Wochenende zählt es wieder für die Schützen von Edelweiß Scheuring. Dann stehen die Athleten in der 1. und 2. Bundesliga wieder am Schießstand und versuchen möglichst viele Einzelpunkte und Mannschaftserfolge einzusammeln. Schützenmeister Franz Berghofer und Marco Balg, Trainer der zweiten Mannschaft, äußern sich zu Veränderungen in den Teams und den Gegnern in den Ligen, in denen sie antreten. Die erste Mannschaft muss zum Auftakt gleich umstellen. Ein Dießener rückt neu ins Team.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Franz Berghofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis