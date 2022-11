Luftpistole

vor 33 Min.

Schmerzhafte Ausfälle bei Scheuringer Schützen

Plus Das Scheuringer Luftpistolenteam tritt in der Bundesliga geschwächt an und verliert gegen Fürth und Ludwigsburg. Vor allem im zweiten Duell wäre mehr drin gewesen.

Von Karlheinz Fünfer

Wenn eine Schützen-Mannschaft, die in höheren Klassen aus fünf Aktiven besteht, auf zwei seiner Leistungsträger verzichten muss, sinken die Erfolgsaussichten natürlich enorm. Erfahren musste dies in der 1. Bundesliga Süd das Scheuringer Luftpistolenteam. Ohne Philipp Ranzinger und David Probst gab es am dritten Wettkampfwochenende eine 1:4-Niederlage gegen Dynamit Fürth und ein 2:3 gegen Ludwigsburg.

