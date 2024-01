Stoffen erreicht in der Bayernliga das Minimalziel

Plus Edelweiß Stoffen macht in der Tabelle der Bayernliga Luftpistole einen Platz gut. Vom Klassenerhalt ist der Aufsteiger dennoch ein Stück entfernt.

Extrem spannend ist die Gruppe Südwest der Bayernliga-Luftpistole: Obwohl Aufsteiger Edelweiß Stoffen am vergangenen Wettkampftag auf den vierten Tabellenplatz geklettert ist, dürfen sich die Lechrainer nicht sicher fühlen. Ärgerlich für die Stoffener war vor allem, dass durchaus zwei Siege möglich gewesen wären. Doch die Vorzeichen standen schon nicht gut.

Nicht, wie zunächst angenommen, in Bestbesetzung traten die Stoffener gegen Untergermaringen und Bund Allach an: Heribert Ettner wird aufgrund von Rückenproblemen vermutlich länger ausfallen. Für ihn rückten Sportleiter Werner Ettner und Sabrina Pfeiffer ins Team. "Vor allem im ersten Wettkampf wäre sicher mehr drin gewesen", sagte Werner Ettner, der gegen Schlusslicht Untergermaringen einen Einzelpunkt beisteuerte. Den anderen holte Michaela Brosselt-Guggemos mit starken 373 Ringen, Steffi Böhm-Lutzenberger, Matthias Ettner und Florian Ettner mussten sich jedoch geschlagen geben.