Luftpistole

vor 32 Min.

Stoffen schafft den Klassenerhalt in der Bayernliga Luftpistole

Das Team von Edelweiß Stoffen schafft den Klassenerhalt in der Bayernliga Luftpistole..

Plus Der Aufsteiger behält im letzten Wettkampf die Nerven. Der Sieg bringt den Edelweiß-Schützen den angestrebten Platz im Mittelfeld der Tabelle ein.

Von Margit Messelhäuser

Edelweiß Stoffen hat es geschafft: Der Aufsteiger wird auch in der nächsten Saison in der Bayernliga Luftpistole vertreten sein. Im letzten Wettkampf lieferten sich die Edelweißschützen mit Großaitingen ein wahres Herzschlagfinale: In zwei Duellen entschied nur ein einziger Ring über Sieg oder Niederlage.

Absteiger Untergermaringen stand bereits vor dem letzten Wettkampftag praktisch fest - zu schlecht war die Bilanz der Einzelpunkte, um da noch etwas daran ändern zu können. Anders sah es aber mit dem zweiten Absteiger aus: Stoffen, Der Bund Allach und Neubiberg lagen ziemlich dicht beisammen. Und durch einen klaren 4:1-Sieg von Neubiberg gegen Untergermeringen wuchs der Druck auf Stoffen. Gegen den späteren Meister Schönbach war es am Ende zu viel: Auch wenn die Niederlage der Edelweißschützen mit 2:3 knapp ausfiel, die Ergebnisse der Duelle waren dann doch eindeutig. Punkten konnten nur Michaela Brosselt-Guggemos und Florian Ettner. Steffi Böhm-Lutzenberger, Florian Ettner und Sabrina Pfeiffer unterlagen doch deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen