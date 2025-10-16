Am Lumpigen gibt es in Landsberg wieder ein Faschingszelt

Zwei Jahre blieb die Waitzinger Wiese am Lumpigen Donnerstag leer. Im kommenden Jahr soll dort wieder zum Faschingshöhepunkt in Landsberg im „Zirkus der Narren“ bis in den späten Abend hinein gefeiert werden. Wie die Veranstalter Claus Moritz und Dominik Wagmann gegenüber unserer Redaktion bestätigen, ist das Faschingszelt mit einem Fassungsvermögen von rund 3000 Besuchern wieder zurück, mit einem Ballermann-Star und dem Plan, in den Tagen nach dem Lumpigen weitere Veranstaltungen im Zelt durchzuführen.

Im Dezember 2023 war die Stimmung bei Claus Moritz und Dominik Wagmann im Keller: „Mit großem Bedauern müssen wir die Absage der erstmalig geplanten Veranstaltungsreihe Lechzauber bekannt geben“, hatten sie damals in einem Schreiben an unsere Redaktion mitgeteilt. Die Entscheidung betraf neben dem erstmals geplanten Nachtflohmarkt, dem Kinderfasching auch das Faschingszelt „Zirkus der Narren“. Als Hauptgrund für den Schritt nannten die beiden die wirtschaftliche Lage und die stetig steigenden Kosten, sei es im Bereich der Infrastruktur, der Heizkosten oder der Honorare für Künstler.

Die Vorbereitungen für den Lumpigen in Landsberg laufen auch Hochtouren

Ein dauerhaftes Ende des großen Faschingszelts wollte Claus Moritz, damals wie heute auch Vorsitzender der Faschingsgesellschaft Licaria, aber bereits im Dezember 2023 nicht akzeptieren. Ziel war es, den „Lechzauber“ zu einem späteren Zeitpunkt neu zu starten und eine Tradition zu begründen. Im Frühjahr 2025 gelang das noch nicht, doch für den Lumpigen Donnerstag am 12. Februar 2026 laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.

Claus Moritz (links) und Dominik Wagmann veranstalten wieder ein Faschingszelt auf der Waitzinger Wiese in Landsberg.

Wie Claus Moritz und Dominik Wagmann im Gespräch mit unserer Redaktion sagen, ist das Sechs-Mast-Zelt bereits ebenso gebucht, wie der Entertainer und Partyschlagersänger Lorenz Büffel, der im „Zirkus der Narren“ auftreten wird. Zu seinen bekanntesten Hits zählen „Johnny Däpp“ und „Der Zug hat keine Bremse“. Das Zelt öffnet am Lumpigen um 15 Uhr und hat bis 22.30 Uhr geöffnet. Der Kartenvorverkauf startet am 11. November um 11.11 Uhr unter zirkusdernarren.de. Doch die Party am Lumpigen soll nicht der einzige Termin im Zirkuszelt sein. Moritz und Wagmann haben eine eigene Event-Agentur gegründet und planen, in Absprache mit der Stadt, weitere Veranstaltungen.

Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin angespannt

Der Wunsch nach weiteren Veranstaltungen hat in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Nach wie vor sei die Lage angespannt. Die Kosten für Zeltmiete, Sicherheitsdienst, Personal, Technik, Toiletten und Getränke seien im Vergleich zu 2024 weiter gestiegen. „Wir sind kein Verein, der so eine Veranstaltung vor allem ehrenamtlich stemmen kann“, sagt Dominik Wagmann. Allein für den Sicherheitsdienst seien 70 bis 80 Personen notwendig. Und so sollen die Kosten über mehr Veranstaltungen und eine Anhebung der Eintrittspreise am Lumpigen gestemmt werden.

Die Reaktionen auf die Entscheidung, am Lumpigen wieder ein Partyzelt auf der Waitzinger Wiese zu organisieren, seinen bislang durchweg positiv gewesen, sagt Claus Moritz, der auch im Namen der Licaria spricht, die zuletzt über die Einnahmen aus dem Zelt auch einen Zuschuss erhielt. Auch Stadtverwaltung und Polizei würden den Schritt begrüßen. Auf der Waitzinger Wiese könne das Partygeschehen besser kontrolliert werden. In den vergangenen Jahren hatte sich die Jugend vermehrt am Lechufer am Postberg getroffen, mit negativen Auswirkungen wie Müllproblemen sowie vermehrten Rettungsdienst- und Polizeieinsätzen.

Claus Moritz möchte der Jugend und den jungen Erwachsenen mit dem „Zirkus der Narren“ wieder eine Alternative bieten. Dort könne auch bei schlechtem Wetter gefeiert werden. Ein Sicherheitsdienst und eine kontrollierte Getränkeausgabe würden zudem einen engeren Rahmen stecken als unter freiem Himmel. Darüber hinaus ziehe das Faschingszelt auch Besucher aus der Region an. 2024 und 2025 sei doch zu spüren gewesen, dass weniger Menschen unterwegs waren.

In einem Jahr gab es zwei Faschingszelte in Landsberg

2013 wurde auf der Waitzinger Wiese erstmals ein Partyzelt aufgestellt. Das PaLLazzo (später Zirkus der Narren), das Claus Moritz und Christian Greinwald lange Jahre organisierten, lockte zahlreiche Gäste aus der Region an. Weil mit Niki Amberger ein weiterer Gastronom ein solches Partyzelt aufstellen wollte, beschloss der Stadtrat, ein rollierendes System einzuführen. Und so kam es, dass im Jahr 2017 am Lumpigen zwei Partyzelte in Landsberg gab: das PaLLazzo am Schlüsselanger von Claus Moritz und Christian Greinwald sowie den Faschingspalast auf der Waitzinger Wiese von Niki Amberger. In den folgenden Jahren blieb es allerdings bei einem Zirkuszelt auf der Waitzinger Wiese, das Claus Moritz zunächst mit Christian Greinwald, nach der Corona-Zwangspause mit Dominik Wagmann organisierte. In den Jahren 2024 und 2025 pausierte der „Zirkus der Narren“ allerdings.