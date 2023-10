Pflugdorf-Stadler Fingerhakler live im ZDF-Fernsehgarten

Die Traditionssportler aus Pflugdorf-Stadl dürfen im ZDF-Fernsehgarten vor rund 6000 Zuschauern Fingerhakeln und anschließend noch Autogramme geben.

Die Fingerhakler aus Pflugdorf-Stadl erhielten vor vier Wochen vom ZDF aus Mainz einen Anruf, ob sie sich vorstellen könnten, in der nächsten Livesendung des ZDF-Fernsehgarten mitzuwirken. In dieser Sendung, die zur Oktoberfestzeit ausgestrahlt wird, sollte unter anderem das Fingerhakeln als Brauchtumssport vorgestellt werden. Nach mehreren Telefonaten war es dann am Samstag, den 23. September soweit, dass eine Gruppe aus neun Haklern mit Gepäck, Haklertisch und Wettkampfstühlen in zwei Kleinbussen nach Mainz fuhren.

Fingerhakeln vor rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern

Das Fingerhakeln vor laufender Kamera muss geprobt sein und so gab es erstmals Testläufe. Stellplatz des Wettkampftisches, Gesprächstext und die Wettkämpfe wurden abgestimmt und Kamera gerecht positioniert. Außerdem wurde der Weg zur Bühne und der Auftritt zeitlich gestoppt und Reihenfolgen besprochen. Die Generalprobe erfolgte dann am späten Samstagnachmittag, dieses Mal mit der Moderatoren Andrea Kiewel. Diese war sichtlich überrascht, dass das Fingerhakeln strengen Regel unterliegt und sportlich sehr anspruchsvoll ist.

Die Hakler mussten am Sonntagmorgen im abgeschirmten Teil der Sendung, so wie alle anderen mitwirkenden Promis des ZDF-Fernsehgartens, eintreffen. Ab dort merkten die Gruppe, dass die Anspannung jedes Einzelnen anstieg. Mikrofone wurden angebracht und auf sauberen Sitz der Kleidung war zu achten. Als sie dann zum Bereich hinter der Bühne gebracht wurden war klar, dass es nur noch wenige Minuten sind, bis zum Liveauftritt vor rund 6000 Besuchern.

Verein gab im ZDF-Fernsehgarten auch Autogramme

Der Auftritt selbst war dann für alle Beteiligten ein riesiges Erlebnis. Strahlender Sonnenschein und ein Publikum, dass gespannt war was denn nun kommt, da die Moderatorin „Kiwi“ die Hakler als besonderes Highlight ankündigte. Fingerhakler Alexander Arnold erklärte, was es mit dem Sport auf sich hat, und gab dem Kampfrichter das Signal, dass die beiden Haklern am Wettkampftisch ihren Kampf starten können. Bei diesem und den beiden folgenden Wettkämpfen, die die Pflugdorf-Stadler Fingerhakler zeigten, ging jedes Mal ein Raunen durchs Publikum gefolgt von tobendem Applaus.

Nach dem Auftritt konnte den Rest der Show live mitverfolgt werden. Es mussten sogar Autogramme unterschrieben und Selfies mit Zuschauern gemacht werden. Als der ZDF-Fernsehgarten zu Ende war, wurde das Equipment wieder zurück in die Busse verfrachtet. Nun konnte bequeme die Heimreise angetreten werden, da für die Fahrt die Firma Huttner aus Scheuring eines der Fahrzeuge zur Verfügung stellte. (AZ)

