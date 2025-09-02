Malteser liefern Lebensmittelpakete für Bedürftige nach Hause

Immer mehr Menschen sind auf die Tafeln angewiesen, da sie sich aufgrund ihres geringen Einkommens eine ausgewogene Ernährung nicht leisten können. Doch was ist mit den Bedürftigen, die gar nicht zu einer Tafel gehen können? Für diese liefern die Malteser Lebensmittelpakete ins Haus. Wer davon profitieren kann und wie dieser Dienst abläuft.

Kurz nach acht Uhr an einem Freitag Ende August: Simone Ripke (62) und Sylvia Rank (46) schieben Einkaufswägen voller Lebensmittel über den Parkplatz eines Supermarktes im Landsberger Westen zu ihrem Auto. Dort, im Kofferraum, befinden sich große graue Plastikboxen. Die beiden Frauen verteilen ihre Einkäufe auf die Kisten. Zusammen mit zwei weiteren Frauen engagieren sie sich ehrenamtlich im Dienst „Kaufering packt‘s! Lebensmittelpakete mit Herz“. Sylvia Rank koordiniert das Angebot, das seit einem Jahr besteht und sich an ältere Menschen in Armut, die zudem in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wendet.

Viele Menschen melden sich nicht, weil die Hemmschwelle zu hoch ist

Lediglich sechs Personen nehmen dieses momentan in Anspruch, Männer und Frauen zwischen 65 und 84 Jahren in Landsberg, Kaufering und im nördlichen Landkreis. Dass es nicht mehr sind, verwundert auch den Malteser Hilfsdienst e.V. mit Sitz in Kaufering, der das Projekt ins Leben gerufen hat, da der Bedarf an Unterstützung steigt: Die Bevölkerung altert, Lebensmittelpreise steigen, vielen reicht die Rente nicht aus. Körperliche Einschränkungen gehen mit dem Alter einher, wer beispielsweise von einer Gehbehinderung betroffen ist oder starken Schmerzen in den Beinen, kann den Gang zur Tafel, das Anstehen um Lebensmittel und den Heimweg mit der schweren Tasche oft nicht mehr leisten.

Eine mobile Einschränkung liegt auch vor, wenn gar keine Transportmöglichkeit – sprich Bus oder Bahn – zu einer Tafel besteht. Viele Wege hat Rank schon begangen, um Bedürftige zu erreichen, so mit Beiträgen im Kauferinger Gemeindebrief, Informationen an Gemeinden und Kirchen im Landkreis. Die Resonanz ist jedoch gering. „Für viele Menschen ist die Hemmschwelle einfach zu hoch, sich bei uns zu melden“, mutmaßt Rank und hofft, dass sich das Angebot der Malteser über Mund-zu-Mund-Propaganda im Landkreis Landsberg herumsprechen wird – auch bei Menschen, die sich ehrenamtlich dafür einbringen wollen.

Der Besuch des Hilfsdiensts ist eine willkommene Abwechslung

Und so sieht das Angebot aus: Gegen Ende des Monats, wenn bei vielen das Geld knapp wird, bringen die Ehrenamtlichen das Lebensmittelpaket im Wert von 28 Euro direkt nach Hause zu den Bürgerinnen und Bürgern. Diese müssen über 65 Jahre alt und wirtschaftlich bedürftig, also beispielsweise auf Grundsicherung angewiesen, sein. Alles Notwendige wird in einem Erstgespräch abgeklärt und – sind die Bedingungen erfüllt – auch Unverträglichkeiten und Allergien. „Wir fragen auch jeweils nach, welche Lebensmittel nicht schmecken oder nach besonderen Wünschen“, so Rank. Zu diesen zählt oft ein Päckchen Kaffee oder Milchprodukte wie Butter und Käse. Besonderen Wert legt der Malteser Hilfsdienst beim Einkauf auf frische und gesunde Lebensmittel, und so befinden sich im Einkaufswagen von Rank und Ripke auch viele Produkte wie Bananen, Brokkoli, Pflaumen, Tomaten, Salat, Bohnen und Paprika.

Im Gegensatz zu den Tafeln verteilt der Malteser Hilfsdienst keine Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, weiter, sondern kauft, was benötigt wird, im Supermarkt ein. Dafür werden Spenden verwendet, beispielsweise auch von der Kartei der Not, oder Beiträge von Paten des Projekts.

Wer wie Rank und Ripke hinter Haustüren schaut, sieht viel Armut und Einsamkeit. Für manche Menschen ist der Besuch eine willkommene Abwechslung im Alltag und sie nutzen die seltene Gelegenheit für ein Gespräch. „Das sind vor allem Frauen. Die meisten Männer sind eher schweigsam“, hat Rank beobachtet. So oder so: „Alle warten immer schon auf uns und freuen sich sehr über die Lebensmittel“, sagen die beiden Frauen.

Eine Kontaktaufnahme mit dem Malteser-Hilfsdienst ist über Telefon 08191/70006 (Montag und Donnerstag, 8 Uhr – 12 Uhr) möglich oder per E-Mail an lebensmittelpakete.landsberg@malteser.org.