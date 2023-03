Bundespolizei spürt entlaufene Pferde mit einem Hubschrauber auf

Bei Mammendorf büxen neun Pferde aus einer Koppel aus. Die befindet sich neben einer Bahnstrecke. Deshalb kommt es im Bahnverkehr zu Einschränkungen.

Am späten Mittwochabend waren Beamtinnen und Beamte der Bundespolizeiinspektion München im Bereich Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck im Einsatz, weil neun Pferde von einer Pferdekoppel unweit der Bahnstrecke München-Augsburg entlaufen waren. Ein Polizeihubschrauber konnte die Pferde schließlich lokalisieren.

Gegen 22.30 Uhr informierte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord die Bundespolizeiinspektion München über die entlaufenen Tiere, die laut Besitzerin in Richtung der Gleise geflohen waren. Aufgrund der Gefährdung für den Bahnverkehr veranlasste die Bundespolizei die Sperrung der Bahnstrecke.

Die Pferde werden bei Mammendorf in einem Waldstück gesichtet

Da in unmittelbarer Nähe ein Waldstück angrenzt, unterstützte ein Polizeihubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim die Suchmaßnahmen und konnte die Tiere in einem angrenzenden Waldstück, etwa 150 Meter von den Gleisen entfernt, sichten. Die Einsatzkräfte am Boden konnten die Tiere somit sichern und an die 31-jährige Besitzerin übergeben. Aufgrund der rund zweistündigen Streckensperrung kam es zu erheblichen bahnbetrieblichen Einschränkungen. (AZ)

