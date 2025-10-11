Mann bedroht Gäste in der Innenstadt mit einem Messer

Die Polizeiinspektion Weilheim berichtet: Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, teilte eine Gastwirtin in der Weilheimer Innenstadt bei der Polizei mit, dass vor ihrer Gaststätte ein Mann andere Gäste mit einem etwa 20 Zentimeter langen Messer bedrohen würde. Der Mann scheine psychisch auffällig.

Da sich der Mann nach Eintreffen der ersten Beamten unkooperativ zeigte und trotz Androhung des Schusswaffengebrauchs nicht von seinem Verhalten abwich, wurde zunächst Pfefferspray gegen ihn eingesetzt.

Laut Polizeibericht reichte die Wirkung des Pfeffersprays nicht aus, um das Verhalten des Mannes zu verändern. Er flüchtete gut 50 Meter Richtung Rathausplatz und konnte dort durch den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes, einem sog. „Taser“, überwältigt werden.

Mann mit Messer soll eine akute Psychose erlitten haben

Auf Grund seiner Äußerungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten war von einer akuten Psychose auszugehen, sodass der Mann, um weitere Fremdgefährdungen auszuschließen, im Anschluss in eine Psychiatrie gebracht wurde.

Der Mann selbst wurde durch das eingesetzte Pfefferspray und den Einsatz des „Tasers“ lediglich leicht verletzt. Gäste der Gaststätte und Passanten wurden durch das schnelle und konsequente Eingreifen der Einsatzkräfte ebenfalls nicht verletzt.

Den 40-Jährigen erwarten nun verschiedene Strafverfahren. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können und bislang von der Polizei nicht vernommen oder befragt wurden, melden sich bitte bei der PI Weilheim unter der Telefonnummer 0881 6400. (AZ)