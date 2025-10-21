Mann fährt mit seinem Pkw auf der B17 in die Leitplanke

Am Montagabend ist ein 66-jähriger Mann aus dem Raum Augsburg mit seinem Pkw im großen Kreisverkehr im Landsberger Westen unterwegs gewesen. Von diesem aus fuhr er gegen 21.50 Uhr nach Polizeiangaben auf die B17 (nördliche Fahrtrichtung) auf.
Aufgrund der nassen Fahrbahn und vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 66-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen die Leitplanke. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt, so die Polizei. (AZ)
