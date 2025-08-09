Illegale Müllentsorgung: Sicherheitsdienst erwischt Mann am Wiesenring in Landsberg

Der Wertstoffsammelplatz am Wiesenring in Landsberg ist nicht nur den Anwohnern seit längerer Zeit in Dorn im Auge, weil dort wiederholt illegal Müll entsorgt wird. Der Platz wurde wiederholt verdreckt und vermüllt, teilweise auch mit Sperrmüll.

Die Stadt Landsberg reagiert auf die Zustände und lässt den Platz von einem Sicherheitsdienst überwachen. Offenbar mit Erfolg, denn in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde dort ein 22-Jähriger aus Scheuring erwischt, der Restmüll vor die Container ablud. Die Polizei, die hinzugerufen wurde, teilt mit, dass auf den Mann nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt. (AZ)