Mann verletzt Angestellte beim Diebstahl von Alkohol und Tabak

Die Polizeiinspektion Schongau berichtet von gewalttätigem Dieb. Am Mittwochabend, 27. August, entwendete demnach ein 31-jähriger wohnsitzloser Mann im Schongauer V-Markt eine Wodkaflasche und sechs Packungen Tabak im Wert von fast 144 Euro.

Als er von dem Ladendetektiv dabei ertappt wurde, setzte sich der Täter laut Polizeibericht durch Schläge, Tritte und Beleidigungen gegen den Ladendetektiv und dem stellvertretenden Filialleiter des V-Marktes zur Wehr. Er versuchte zu flüchten, konnte jedoch fixiert und Polizeikräften übergeben werden.

Durch die Schläge und Tritte erlitten die beiden Angestellten Schürfwunden und Hämatome an Ellenbogen und Oberschenkel, Oberarm und Brust. Zudem bestand gegen den amtsbekannten Täter bereits ein Hausverbot für den V-Markt.

Die verständigte Staatsanwaltschaft ordnete nach Rücksprache mit dem Ermittlungsrichter eine Blutentnahme und die Vorführung des Täters beim Amtsgericht zur Prüfung der weiteren Haft an. (AZ)