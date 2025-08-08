Icon Menü
Mann verliert bei Kaufering die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt

Kaufering

Mann verliert die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt

Ein Motorradfahrer stürzt am Donnerstag bei Kaufering. Der 27-Jährige wird mittelschwer verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Bei Kaufering hat ein 27-Jähriger am Donnerstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt.
    Bei Kaufering hat ein 27-Jähriger am Donnerstag die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist gestürzt. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Ein junger Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall bei Kaufering verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 27-Jährige aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Motorrad gegen 16.55 Uhr die Kreisstraße LL 20. Bei einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

    Dabei wurde der 27-Jährige nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)

