Mann verliert die Kontrolle über sein Motorrad und stürzt

Ein junger Mann ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall bei Kaufering verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 27-Jährige aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Motorrad gegen 16.55 Uhr die Kreisstraße LL 20. Bei einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Dabei wurde der 27-Jährige nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)