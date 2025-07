Präsidentenwechsel beim Lions Club Landsberg

Wechsel an der Spitze des Lions Club Landsberg: Mathias Neuner ist neuer Präsident der Landsberger Lions. Er übernahm das Amt vom scheidenden Präsidenten Harry Reitmeir.

In einer Feierstunde übergab Harry Reitmeir das Präsidentenamt der Lions an seinen bisherigen Vize Mathias Neuner, teilen die Lions in einer Pressemeldung mit. In seiner Rede lobte Reitmeir den guten Zusammenhalt im Club und verwies auf eine Vielzahl von Aktivitäten. So standen unter anderem Firmenbesuche auf dem Programm. Zudem besuchten die Lions das Bayerische Rote Kreuz und die Feuerwehr Landsberg.

Harry Reitmeir berichtete über Spendenvergaben an den Hospiz- und Palliativverein, den Verein „Pferde für Menschen e.V. - Therapeutisches Reiten“ am Erlenweiherhof in Winkl, den Bunten Kreis und den Ruderclub Kaufering. Besonders hob er den großen Erfolg des Lions-Adventskalenders hervor und dankte Hauptorganisator Andreas Horber.

Eine Gemeinschaft von Freunden, die helfen, wo es nötig ist

Für ihn sei es besonders wichtig, dass der Lions Club kein VIP-Club gut situierter Personen sei, sondern eine eingeschworene Gemeinschaft von Freunden, die helfen, wo es nötig ist. Harry Reitmeir blickte zufrieden auf seine Amtszeit zurück und bedankte sich bei seinem Team für die überaus gute Zusammenarbeit. Er übergebe die Führung des Clubs an seinen langjährigen Weggefährten und Freund Mathias Neuner. Turnusgemäß wechselt die Präsidentschaft bei den Lions jährlich.

Mathias Neuner, von 2012 bis 2020 Oberbürgermeister in Landsberg, blickte in seiner Antrittsrede freudig auf die bevorstehenden Aufgaben seiner Präsidentschaft. Gemeinsam mit der neuen Vizepräsidentin Dr. Isabel Häser und seinem Vorgänger Harry Reitmeir plant Neuner eine Vielzahl von Aktivitäten. Höhepunkt soll ein Charity-Dinner am 15. November sein. Darüber hinaus wird es auch heuer wieder den Lions-Adventskalender geben. (AZ)