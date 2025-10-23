Matratze gerät in Brand: Zwei Personen werden verletzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist einem Passanten im Bereich der Thalhofstraße in Landsberg ein unangenehmer Geruch von verbranntem Plastik aufgefallen. Er meldete dies der Polizei. Die Einsatzkräfte konnten nach einer etwa einstündigen Absuche nach der Ursache schlussendlich in einem Garten eine noch glimmende Matratze feststellen, heißt es im Polizeibericht.

Die Bewohner des Hauses, ein Mann und eine Frau, wurden in der noch verrauchten Wohnung angetroffen. Beide mussten jeweils mit einer Rauchintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Ursache für den Brand der Matratze dürfte nach Polizeiangaben eine noch brennende Zigarette gewesen sein. Der Bewohner zog die Matratze demnach in den Garten, wodurch der Passant den Geruch von brennendem Plastik wahrgenommen hat, so die Polizei. (AZ)