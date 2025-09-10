Die Rumänienhilfe Dienhausen gibt es seit 35 Jahren

Andreas Hoehne aus Fuchstal begleitet das Projekt von Anfang an und berichtet darüber. Diese Torte hat sich Denklingens Ehrenbürger Matthäus „Hias“ Unsin wahrlich verdient. Zu seinem 40. Hilfseinsatz nach Rumänien hatte ihm das Team der Caritas von Caransebes ein wahres Prachtexemplar gezaubert. Der 74-jährige Fliesenlegermeister aus Dienhausen hatte in den vergangenen beiden Jahren infrage gestellt, ob er diese Reise überhaupt noch einmal auf sich nehmen würde. Doch wenn man seinen Erzählungen folgt, kann man fast annehmen, dass zu den 40 noch ein paar Einsätze hinzukommen könnten.

Zur Rückschau auf ihre Fahrt versammelten sich am Tisch der Wohnküche von Birgid und Matthäus Unsin seine Mitstreiter Hermann Hartmann aus Bernbeuern, Mike Kögel aus Schwabsoien und Beppo Miller aus Altenstadt. Mit dabei ist dieses Mal auch Wolfgang Leier aus Schwabbruck, der seit über 15 Jahren erstmals wieder mit in Rumänien war. Der Heizungsmonteur, der beim Bau des Kinderheims in Zagujeni entscheidend mitgeholfen hatte, schildert, was sich in dieser Zeit verändert hat: Nämlich, dass die Leute mittlerweile nicht mehr wie früher dunkel gekleidet seien und man in den Geschäften wie bei uns alles kaufen könne. Das allerdings zu ähnlichen Preisen, sodass sich bei einer Mindestrente von umgerechnet 280 Euro viele diese Angebote nicht leisten können.

Helferinnen und Helfer aus Dienhausen haben in Rumänien Häuser gebaut

Das von der Initiative gebaute Heim in Zagujeni habe man nur Leier zuliebe noch einmal besucht, räumt Unsin ein, denn schmerzlich sei es zu erleben, dass vier der sechs Gebäude leer stehen. Lediglich zehn Frauen mit 18 Kindern seien hier noch in einem Programm zum Schutz vor häuslicher Gewalt untergebracht. Umso erfreulicher verlief der Besuch bei Sorin, dem die Helfer vor über zehn Jahren in Zagujeni ein eigenes kleines Haus gebaut hatten. Der körperlich und geistig eingeschränkte junge Mann hatte vorher in dem Kinderheim gelebt und war obdachlos geworden. Er halte das Haus bestens in Schuss und habe eine Partnerin, freut sich Unsin.

Icon vergrößern Riesig freuen sich die Kinder der Suppenküche von Caransebes über das Geschenk der Rumänienhilfe. Foto: Beppo Miller/Rumänienhilfe Dienhausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Riesig freuen sich die Kinder der Suppenküche von Caransebes über das Geschenk der Rumänienhilfe. Foto: Beppo Miller/Rumänienhilfe Dienhausen

Da derzeit kein größeres Projekt anstehe, fließen die Beträge, die in der Crescentia Kapelle und von Privatleuten oft regelmäßig gespendet werden, der Caritas in Caransebes zu. „Diese erhält nur von einem aus Rumänien stammenden Pfarrer und von uns Unterstützung“, erzählt Beppo Miller. Die Caritas versorge dort 30 Seniorinnen und Senioren mit Essen auf Rädern und ebenfalls 30 Schulkinder in einer Suppenküche. Das Honorar der Lehrerinnen für die anschließende Hausaufgabenbetreuung habe man von vier auf fünf Euro je Stunde erhöht, berichtet Miller.

Dieses Jahr werden wieder Weihnachtspakete nach Rumänien gebracht

In Rumänien begleitete er die Franziskanerschwestern bei der Essensauslieferung und sei erneut erschrocken darüber, unter welchen schrecklichen Bedingungen die alten Menschen leben müssten. Als Geschenk und Unterstützung überbrachte der ehemalige Krankenpfleger ihnen jeweils umgerechnet 100 Euro – für die alten Menschen ein sehr hoher Betrag. Tief beeindruckt habe ihn der Besuch bei der 100-jährigen Eana Tatu, die von ihrem 88-jährigen Schwiegersohn betreut wird und die sich schon auf Millers Besuch im nächsten Jahr freue. Angerührt habe ihn auch das Schicksal der Männer, die noch zu den Zeiten des kommunistischen Diktators Nicolae Ceaușescu in einer Möbelfabrik mit giftigen Holzleimen zu tun hatten und nun grausam verkrüppelt sind. Eine Entschädigung hätten sie nicht erhalten.

Heuer könne man erstmals wieder Weihnachtspäckchen nach Rumänien bringen, freuen sich die Helfer, nachdem das Land zum Jahresbeginn in den Schengenraum aufgenommen worden ist. Zuletzt hatten Probleme mit dem Zoll das verhindert. „Wir haben das Werk von Rudi Lang würdig weitergeführt“, zieht Matthäus Unsin am Ende des Abends in Dienhausen ein Fazit. Der 2022 verstorbene Rudolf Lang und seine Frau Helga aus Altenstadt waren nach dem Umsturz im Jahr 1990 auf die entsetzlichen Umstände aufmerksam geworden, in dem die Kinder in Zagujeni leben mussten. Gemeinsam mit Unsin und den vielen anderen ehrenamtlich Aktiven aus der Region haben sie in mittlerweile 35 Jahren vielen Menschen in Rumänien geholfen. (AZ)